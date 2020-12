De verkozen Amerikaanse president Joe Biden zal na zijn aantreden aan de Amerikanen vragen om honderd dagen lang een mondmasker te dragen in het openbaar. Op die manier wil hij de snelle verspreiding van het coronavirus in het land tegengaan.

Dat heeft hij duidelijk gemaakt in zijn interview met de nieuwszender CNN. 'Ik ga de mensen vragen 100 dagen een mondmasker te dragen. Slechts 100 dagen, niet voor altijd', zo verklaarde Biden.

Mondmaskerplicht

Hij wil het dragen van mondmaskers verplichten in federale overheidsgebouwen, in het openbaar vervoer tussen de staten en in vliegtuigen.

Een Amerikaanse president kan het dragen van een mondmasker niet overal verplichten, de bevoegdheid daarvoor ligt grotendeels bij de staten.

Coronacijfers

Biden is ervan overtuigd dat hij met behulp van mondmaskers en vaccinaties de hoge Amerikaanse coronacijfers aanzienlijk naar beneden kan brengen.

De toekomstige Amerikaanse president had ook al laten verstaan dat topexpert Anthony Fauci onder zijn bewind opnieuw de regering zal bijstaan in de strijd tegen covid-19.

Zwaar getroffen

De Verenigde Staten zijn het land dat, in absolute cijfers, het zwaarst getroffen werd door de coronapandemie. Sinds enkele weken vindt bovendien nog een duidelijke toename van het aantal nieuwe besmettingen plaats. De universiteit John Hopkins heeft donderdag nog een recordaantal van meer dan 210.000 nieuwe coronagevallen gemeld.

