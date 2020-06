De Democratische presidentskandidaat Joe Biden beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump ervan het leger 'tegen de Amerikaanse bevolking te gebruiken'.

'Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij gebruikte traangas tegen vreedzame demonstranten en vuurde rubberen kogels af. Voor een foto', tweette Biden nadat Trump na afloop van zijn persconferentie een kerk bezocht die beschadigd werd door de protesten tegen de dood van George Floyd. 'Voor onze kinderen, voor de ziel van ons land, moeten we hem verslaan. Maar ik meen het als ik zeg: we kunnen dat enkel samen doen', vervolgde hij.

Trump kondigde maandag tijdens een persconferentie aan dat in Washington 'duizenden zwaar bewapende soldaten' en politieagenten zouden ingezet worden.

Na afloop trok hij naar de St. Johns Episcopal Church, die zondagavond werd beschadigd. De militaire politie zette traangas en rubberkogels in om vreedzame betogers in de buurt van het Witte Huis en van de kerk te verdrijven, zodat Trump er te voet heen kon gaan.

Daar aangekomen liet de president zich fotograferen met een bijbel in de hand.

Joe Biden heeft al verschillende keren de dood van George Floyd en het 'institutionele racisme' in de Verenigde Staten aangeklaagd. Maar tegelijkertijd heeft hij ook het geweld dat soms gebruikt werd bij de protesten veroordeeld, en opgeroepen tot kalmte.

De Amerikaanse tv-kijkers kregen de presidentiële tussenkomst in split screen: aan de ene kant van het scherm konden ze kijken naar de militaire politie die de manifestanten uit elkaar dreef, in het halfuur voor de avondklok inging. Aan de andere kant van hun scherm zagen ze eerst de toespraak van de president, die een kwartier na de politie-ingreep begon, met knallen en geroep van manifestanten op de achtergrond, en dan de presidentiële tocht naar de kerk.

In zijn toespraak stelde president Trump een tussenkomst van het leger in het vooruitzicht in staten waar de gouverneurs de rellen niet onder controle krijgen, maar verklaarde hij zich ook een 'bondgenoot van vredelievende manifestanten' (die hij nochtans tegelijk met zijn woorden door de militaire politie liet verdrijven).

De kerk van presidenten

St Johns Episcopal Church wordt ook wel 'de kerk van presidenten' genoemd, omdat sinds James Madison, die president was van 1809 tot 1817, elke president er is geweest.

Maar Mariann Budde, de Episcopale bisschop van Washington, was dit keer, in reactie aan de Washington Post, verre van opgetogen over het bezoek van president Trump. 'Hij bad niet', zo reageerde ze, 'hij vermeldde George Floyd niet, hij verwees niet naar het leed van mensen die gedurende honderden jaren onderworpen werden aan gruwelijk racisme en witte suprematie.'

Over de ontwikkelingen en protesten elders in de VS leest u hier meer.

'Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij gebruikte traangas tegen vreedzame demonstranten en vuurde rubberen kogels af. Voor een foto', tweette Biden nadat Trump na afloop van zijn persconferentie een kerk bezocht die beschadigd werd door de protesten tegen de dood van George Floyd. 'Voor onze kinderen, voor de ziel van ons land, moeten we hem verslaan. Maar ik meen het als ik zeg: we kunnen dat enkel samen doen', vervolgde hij. Trump kondigde maandag tijdens een persconferentie aan dat in Washington 'duizenden zwaar bewapende soldaten' en politieagenten zouden ingezet worden. Na afloop trok hij naar de St. Johns Episcopal Church, die zondagavond werd beschadigd. De militaire politie zette traangas en rubberkogels in om vreedzame betogers in de buurt van het Witte Huis en van de kerk te verdrijven, zodat Trump er te voet heen kon gaan. Daar aangekomen liet de president zich fotograferen met een bijbel in de hand. Joe Biden heeft al verschillende keren de dood van George Floyd en het 'institutionele racisme' in de Verenigde Staten aangeklaagd. Maar tegelijkertijd heeft hij ook het geweld dat soms gebruikt werd bij de protesten veroordeeld, en opgeroepen tot kalmte. De Amerikaanse tv-kijkers kregen de presidentiële tussenkomst in split screen: aan de ene kant van het scherm konden ze kijken naar de militaire politie die de manifestanten uit elkaar dreef, in het halfuur voor de avondklok inging. Aan de andere kant van hun scherm zagen ze eerst de toespraak van de president, die een kwartier na de politie-ingreep begon, met knallen en geroep van manifestanten op de achtergrond, en dan de presidentiële tocht naar de kerk.In zijn toespraak stelde president Trump een tussenkomst van het leger in het vooruitzicht in staten waar de gouverneurs de rellen niet onder controle krijgen, maar verklaarde hij zich ook een 'bondgenoot van vredelievende manifestanten' (die hij nochtans tegelijk met zijn woorden door de militaire politie liet verdrijven). St Johns Episcopal Church wordt ook wel 'de kerk van presidenten' genoemd, omdat sinds James Madison, die president was van 1809 tot 1817, elke president er is geweest. Maar Mariann Budde, de Episcopale bisschop van Washington, was dit keer, in reactie aan de Washington Post, verre van opgetogen over het bezoek van president Trump. 'Hij bad niet', zo reageerde ze, 'hij vermeldde George Floyd niet, hij verwees niet naar het leed van mensen die gedurende honderden jaren onderworpen werden aan gruwelijk racisme en witte suprematie.'Over de ontwikkelingen en protesten elders in de VS leest u hier meer.