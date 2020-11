De Democratische aankomend president Joe Biden vindt het een 'schande' dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven. Hij zei dat dinsdag in zijn woonplaats Wilmington, live te volgen op nieuwszender CNN.

'Ik denk, eerlijk gezegd, dat dit (de weigering van Trump, nvdr.) beschamend is', zei Biden tegen een journalist die hem over de houding van de president bevroeg. 'Ik denk dat dit het erfgoed van de president niet ten goede zal komen.'

Maar het 'feit dat zij (de Republikeinen, nvdr.) in dit stadium niet willen erkennen dat wij hebben gewonnen, heeft niet veel invloed op ons programma' voor de transitie, aldus de Democraat. Hij voegde eraan toe geen nood te zien om naar de rechter te stappen in verband met de (door Trump en co klaarblijkelijk tegengewerkte) transitie. De aankomend president zei gewoon door te gaan, wat de president daarop ook te zeggen heeft. Biden zei dat niets de overgang naar een nieuwe regering in de VS zal tegenhouden gezien zijn overwinning bij de verkiezingen. 'Amerika is terug', aldus de Democraat aan het adres van de wereldleiders.

De vroegere adjunct van Barack Obama zei ook uit te kijken naar een gesprek met Trump. Dat de Republikeinen via het federaal Hooggerechtshof proberen Obamacare, de hervormde ziekteverzekering, onderuit te halen, noemde Biden 'gewoon wreed' en 'het verdeelt onnodig'. 'Deze zaak staat voor de laatste pogingen van de extreemrechtse ideologen om te doen wat zij al lange tijd herhaaldelijk vruchteloos hebben gedaan', aldus Biden.

'Ik denk, eerlijk gezegd, dat dit (de weigering van Trump, nvdr.) beschamend is', zei Biden tegen een journalist die hem over de houding van de president bevroeg. 'Ik denk dat dit het erfgoed van de president niet ten goede zal komen.' Maar het 'feit dat zij (de Republikeinen, nvdr.) in dit stadium niet willen erkennen dat wij hebben gewonnen, heeft niet veel invloed op ons programma' voor de transitie, aldus de Democraat. Hij voegde eraan toe geen nood te zien om naar de rechter te stappen in verband met de (door Trump en co klaarblijkelijk tegengewerkte) transitie. De aankomend president zei gewoon door te gaan, wat de president daarop ook te zeggen heeft. Biden zei dat niets de overgang naar een nieuwe regering in de VS zal tegenhouden gezien zijn overwinning bij de verkiezingen. 'Amerika is terug', aldus de Democraat aan het adres van de wereldleiders. De vroegere adjunct van Barack Obama zei ook uit te kijken naar een gesprek met Trump. Dat de Republikeinen via het federaal Hooggerechtshof proberen Obamacare, de hervormde ziekteverzekering, onderuit te halen, noemde Biden 'gewoon wreed' en 'het verdeelt onnodig'. 'Deze zaak staat voor de laatste pogingen van de extreemrechtse ideologen om te doen wat zij al lange tijd herhaaldelijk vruchteloos hebben gedaan', aldus Biden.