Gewezen vice-president Joe Biden is dinsdagavond uitgeroepen tot de winnaar van voorverkiezingen in verschillende Amerikaanse staten. Daarmee lijkt het steeds onwaarschijnlijker te worden dat senator Bernie Sanders hem nog kan inhalen in de strijd om de Democratische presidentsnominatie.

Volgens exitpolls en voorlopige resultaten won Biden in de deelstaten Michigan, Mississippi en Missouri. Met name de winst in Michigan, de staat die dinsdagavond het grootste aantal afgevaardigden kon opleveren, is voor Biden belangrijk. Sanders won in 2016 nog de strijd tegen Hillary Clinton in dezelfde staat, maar nu stevent Biden (53 procent van de stemmen) af op een ruime overwinning tegen Sanders (41 procent).

In de zuidelijke staten Mississippi en Missouri wint Biden met een nog grotere voorsprong. Sanders voerde nauwelijks campagne in Mississippi, maar hoopte wel op een goed resultaat in Missouri. Volgens exitpolls deed Biden het dinsdag opnieuw een stuk beter dan Sanders onder zwarte kiezers, maar was hij ook bij andere bevolkingsgroepen populair.

Vorige week wist Biden tijdens 'Super Tuesday' al een reeks overwinningen te boeken, waardoor hij ineens weer werd gezien als de voornaamste kanshebber in de race. Verschillende kandidaten staakten in de afgelopen weken hun campagne. Voormalige concurrenten als Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Michael Bloomberg zeggen dat zij nu Biden steunen.

Bij die groep voegde zich dinsdag ook Andrew Yang, die zich vorige maand terugtrok uit de verkiezingsstrijd. De progressieve ondernemer zei op CNN dat het tijd is om 'de partij te verenigen' en Biden te steunen in de strijd tegen president Donald Trump.

Later op dinsdag worden nog resultaten verwacht uit de staten North Dakota, Idaho en Washington.

Volgens exitpolls en voorlopige resultaten won Biden in de deelstaten Michigan, Mississippi en Missouri. Met name de winst in Michigan, de staat die dinsdagavond het grootste aantal afgevaardigden kon opleveren, is voor Biden belangrijk. Sanders won in 2016 nog de strijd tegen Hillary Clinton in dezelfde staat, maar nu stevent Biden (53 procent van de stemmen) af op een ruime overwinning tegen Sanders (41 procent).In de zuidelijke staten Mississippi en Missouri wint Biden met een nog grotere voorsprong. Sanders voerde nauwelijks campagne in Mississippi, maar hoopte wel op een goed resultaat in Missouri. Volgens exitpolls deed Biden het dinsdag opnieuw een stuk beter dan Sanders onder zwarte kiezers, maar was hij ook bij andere bevolkingsgroepen populair.Vorige week wist Biden tijdens 'Super Tuesday' al een reeks overwinningen te boeken, waardoor hij ineens weer werd gezien als de voornaamste kanshebber in de race. Verschillende kandidaten staakten in de afgelopen weken hun campagne. Voormalige concurrenten als Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Michael Bloomberg zeggen dat zij nu Biden steunen.Bij die groep voegde zich dinsdag ook Andrew Yang, die zich vorige maand terugtrok uit de verkiezingsstrijd. De progressieve ondernemer zei op CNN dat het tijd is om 'de partij te verenigen' en Biden te steunen in de strijd tegen president Donald Trump.Later op dinsdag worden nog resultaten verwacht uit de staten North Dakota, Idaho en Washington.