Nadat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania positief testten op het coronavirus, heeft ook zijn uitdager, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, zich vrijdag laten testen. Biden en zijn vrouw Jill testten negatief.

Biden en Trump hielden afgelopen dinsdagavond (lokale tijd) een debat. De Republikein en de Democraat hielden afstand en stonden elk aan de andere kant van het podium. Het is niet bekend of de twee ook achter de schermen contact hadden.

Biden wenste Trump en Melania vrijdag alvast een 'spoedig herstel'. Hij en zijn vrouw Jill 'blijven bidden voor de gezondheid en de veiligheid van de president en zijn familie', aldus de Democraat op Twitter.

Donderdag haalde Biden op Twitter nog zwaar uit naar het coronabeleid van de president. 'Donald Trump zal er alles aan doen om zijn gefaalde covid-19-beleid te verdoezelen', aldus de Democraat. Hij wees er nog eens op dat 200.000 Amerikanen zijn gestorven door het virus, 26 miljoen mensen werkloos zijn en 1 op de 6 kleine bedrijven dreigen hun deuren te moeten sluiten. 'We kunnen hem niet laten winnen', klonk het nog.

Biden en Trump hielden afgelopen dinsdagavond (lokale tijd) een debat. De Republikein en de Democraat hielden afstand en stonden elk aan de andere kant van het podium. Het is niet bekend of de twee ook achter de schermen contact hadden. Biden wenste Trump en Melania vrijdag alvast een 'spoedig herstel'. Hij en zijn vrouw Jill 'blijven bidden voor de gezondheid en de veiligheid van de president en zijn familie', aldus de Democraat op Twitter. Donderdag haalde Biden op Twitter nog zwaar uit naar het coronabeleid van de president. 'Donald Trump zal er alles aan doen om zijn gefaalde covid-19-beleid te verdoezelen', aldus de Democraat. Hij wees er nog eens op dat 200.000 Amerikanen zijn gestorven door het virus, 26 miljoen mensen werkloos zijn en 1 op de 6 kleine bedrijven dreigen hun deuren te moeten sluiten. 'We kunnen hem niet laten winnen', klonk het nog.