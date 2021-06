Voor de Verenigde Staten is de NAVO van cruciaal belang. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandagmiddag gezegd tijdens een bilaterale ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Wat de Amerikaanse president betreft moet de NAVO nu de 'nieuwe uitdagingen' aanpakken die uit Rusland en China komen, zei hij verder nog. 'De laatste twee jaar groeit het bewustzijn dat we te maken krijgen met nieuwe uitdagingen. We hebben Rusland dat niet handelt zoals we hadden gehoopt, en China evenmin.'

Het is Bidens eerste NAVO-top als president. Op het NAVO-hoofdkwartier wil Biden verder de boodschap doorgeven dat Amerika, na de vier jaren van Donald Trump, terug is op het wereldtoneel. 'Ik wil heel Europa laten weten dat Amerika hier is', zei Biden.

Stoltenberg kreeg een bedankje van Biden voor zijn 'ongelooflijke leiderschap'. 'Echt, ik meen het', zei Biden.

Ambitieuze 2030-agenda

De staats- en regeringsleiders van de 30 NAVO-landen blazen maandagnamiddag verzamelen op het hoofdkwartier in Brussel. Voornaamste agendapunten: Rusland, China en de NATO 2030-agenda waarover de bondgenoten een akkoord moeten sluiten. 'Dit is een heel belangrijke top, na een turbulente tijd voor de NAVO', zei premier Alexander De Croo bij zijn aankomst. 'We zijn klaar om de pagina om te draaien.'

Het wordt een korte top: om 13 uur beginnen ze eraan, tegen 16 uur zou alles rond moeten zijn. De top is ook bedoeld om, na de Trumpjaren, de trans-Atlantische banden weer aan te halen. Dat betekent daarom niet dat de Europese landen van plan zijn Washington blind te volgen nu "America back is".

Europa en VS niet op één lijn over China

Washington wil inzetten op nauwere banden met zijn partners in de hele wereld, om de uitdagingen van deze tijd, zoals terreur, cyberaanvallen, klimaatverandering, beter aan te kunnen. Op vlak van China zitten Brussel en Washington bijvoorbeeld niet op dezelfde lijn. De Verenigde Staten drongen er sterk op aan om China voor het eerst heel duidelijk op de radar te zetten. Het land is meer en meer de grootste rivaal van de Verenigde Staten, maar de Europese landen hebben een genuanceerdere visie omdat het land een belangrijke handelspartner blijft. Dat zei ook de Belgische premier Alexander De Croo in een persbriefing voor de start van de top. 'Wat belangrijk is, is dat Europa zijn eigen prioriteiten definieert. Europa moet uit de Amerikaanse schaduw komen. Als de Amerikaanse en Europese prioriteiten gelijklopen, dan is dat plan A - we zijn samen sterker. Maar we moeten een plan B klaar hebben.'

Duidelijk statement tegen Rusland

Rusland zal dus ook op de agenda staan. Het agressief gedrag van het land in zijn buurlanden (en verderop in de wereld) zal met de vinger gewezen worden, net als de onderdrukking van de binnenlandse oppositie. Verwacht wordt dat er een duidelijk statement komt tegen Rusland, twee dagen voor de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Genève ziet.

De nieuwe impuls die NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan de verdragsorganisatie wil geven werd verwelkomd door De Croo. Deze NAVO 2030-agenda moet de alliantie versterken op politiek en militair vlak en ze aanpassen aan de nieuwe veiligheidsuitdagingen. 'De secretaris-generaal heeft goed gewerkt', aldus De Croo bij zijn aankomst. 'Deze nieuwe strategie moet de NAVO klaar maken voor de toekomst.'

