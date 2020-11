Terwijl de hele wereld reikhalzend uitkijkt naar de definitieve uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, worstelen de grote nieuwszenders in dat land met de vraag wanneer een winnaar aan te wijzen. Ze willen het pas doen als ze voldoende zekerheid hebben dat hun voorspelling ook klopt. Al dagen kijkt het land met spanning uit naar beslissingen in de staten Arizona, Georgia, Nevada en Pennsylvania.

Bij CNN komt het aan op statistici die de zender in dienst heeft en die berekeningen maken. 'Het enige dat ze doen is elke keer als er stemuitslagen binnenkomen uit deze staten die in te voeren in hun modellen en hun formules, in een poging een zeer hoog niveau van zekerheid te bereiken'. De nummer twee in de race mag geen realistische kans hebben de koploper bij te halen, aldus de verantwoordelijke man bij CNN, David Chalians. Ze willen zeker zijn omdat 'het gaat om de president van de Verenigde Staten en omdat de hele wereld naar ons kijkt.'

Ook andere nieuwszenders willen een hoge mate van zekerheid. Volgens The New York Times wachten ze met het toewijzen van de winst in bijvoorbeeld Pennsylvania aan Biden tot het verschil is opgelopen tot boven de 0,5 procentpunt. Dan zou er geen hertelling meer hoeven plaats te vinden. In Nevada gaat die regel dan weer niet op, maar dat zou te maken hebben met het grote aantal stemmen dat nog moet worden geteld. Anderen zien meer sinistere motieven voor het uitblijven van het uitroepen van een winnaar. 'Ik weet het niet, maar het lijkt er volgens mij op dat er geen overwinning wordt toegekend in staten als Pennsylvania en Nevada zodat de president meer tijd heeft om desinformatie te spuien', zegt Nate Silver van de politieke nieuwswebsite FiveThiryEight tegen Politico.

Zenders als Fox News kregen ervan langs van rechts-conservatieven en van de regering Trump toen ze Arizona toewezen aan Biden, wat anderen mogelijk afschrikt. De grote voorzichtigheid bij de nieuwsnetwerken is ook te verklaren door schrikbeelden uit het verleden. Bij de verkiezingen in 2000 tussen Al Gore en George W. Bush moesten zenders herhaaldelijk het uitroepen van een winnaar intrekken omdat ze te dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk won Bush 35 dagen na de verkiezingen door ingrijpen van het Hooggerechtshof na diverse hertellingen in de staat Florida. Het verschil tussen de twee bedroeg 537 stemmen.

Een andere nachtmerrie was er voor de krant Chicago Daily Tribune bij de verkiezingen van 1948. Het dagblad maakte een speciale overwinningseditie voor presidentskandidaat Thomas Dewey. Zittend president Harry Truman won echter tegen de verwachting in. Foto's met daarop een lachende Truman die de voorpagina van de krant omhoog houdt, circuleren zeventig jaar later nog op internet. (Belga)