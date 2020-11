De Democraat Joe Biden is, vier dagen na 'election day', door de belangrijkste Amerikaanse media en persagentschap AP uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen en bijgevolg president-elect. Kamala Harris wordt de eerste vrouwelijke en eerste zwarte vicepresident.

Dat gebeurde nadat er nieuwe cijfers waren binnengekomen over de verkiezingsresultaten in Pennsylvania. De voorsprong van Biden op huidig president Donald Trump steeg er tot meer dan 30.000 stemmen, waardoor de Democraat er volgens de media de 20 kiesmannen zal binnenhalen. Die zijn voldoende voor de overwinning in de presidentsverkiezingen.

De overwinning van Biden volgt op een slepende nek-aan-nekrace tussen hem en Trump in Pennsylvania. Media durfden het dagenlang niet aan om een winnaar aan te wijzen in die staat.

'President-elect'

Biden wordt nu 'president-elect'. In januari wordt hij officieel de 46ste president van de Verenigde Staten én - met zijn 77 jaar - de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis.

Zijn eerste reactie: 'Amerika, ik ben vereerd dat jullie me hebben gekozen om ons grootse land te leiden. Het werk dat voor ons ligt, zal zwaar zijn, maar ik beloof jullie dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen, of je nu voor mij gestemd hebt of niet.'

Biden houdt zaterdag om 20 uur een toespraak vanuit Wilmington, in de staat Delaware. Het is dan zondag 2 uur in België.

Eerste vrouwelijke en zwarte vicepresident

Zijn 'running mate' Kamala Harris schrijft ook geschiedenis. Zij wordt zowel de eerste vrouwelijke als de eerste zwarte vicepresident van de Verenigde Staten.

'Deze verkiezingen gaan over zoveel meer dan Joe Biden of mij Ze gaan over de ziel van Amerika en onze wil om ervoor te vechten.'

'We hebben veel werk te doen. Laat ons van start gaan', tweette ze nog. Ze zette ook een filmpje van zichzelf op Twitter, waarin ze - klaarblijkelijk in loopoutfit - Joe Biden feliciteert. 'We hebben het gedaan. We hebben het gedaan Joe. Je wordt de volgende president van de Verenigde Staten.'

Aftredend president Donald Trump wil de overwinning van zijn Democratische uitdager Joe Biden niet erkennen. 'Het simpele feit is dat deze verkiezingen nog lang niet voorbij zijn', zei Trump zaterdag.

Trump wordt de eerste president sinds George H.W. Bush in 1992 die geen tweede termijn krijgt.

Vreugdetaferelen

Vlak nadat Amerikaanse media Biden tot president hadden uitgeroepen, zijn in verschillende Amerikaanse steden mensen op straat gekomen om de overwinning van de Democratische presidentskandidaat te vieren.

In de straten van New York, dat traditioneel Democratisch stemt, werd het nieuws enthousiast onthaald. Talloze mensen applaudisseerden en er klonk minutenlang gejuich. Veel automobilisten bleven onophoudelijk claxonneren. Ook in de hoofdstad Washington D.C. klonk gejuich. Heel wat mensen begeven zich naar het Witte Huis om de overwinning van Biden te vieren.

Derde keer, goede keer

Biden was ooit een van de jongste senatoren uit de Amerikaanse geschiedenis en wordt nu de oudste president. De nu 77-jarige politiek veteraan Joe Biden bij zijn derde poging na een dagenlange nagelbijter tegen zittend president Donald Trump het Witte Huis.

De in Scranton (Pennsylvania) geboren Joseph R. Biden jr. is de zoon van een handelaar in tweedehandsauto's en was trots op zijn bescheiden levensstijl. Hij noemde zichzelf 'Middle-Class Joe' (Joe uit de middenklasse) en grapte dat hij de 'armste persoon' in het Congres was. De laatste jaren verdiende hij overigens miljoenen dollars met boekverkopen en door speeches te geven.

De Democraat is al een halve eeuw actief in de politiek. Hij won in 1972 op 29-jarige leeftijd een Senaatsverkiezing in de kleine staat Delaware. In dat jaar sloeg ook het noodlot toe: Biden verloor zijn echtgenote Neilia en dochter Naomi door een ernstig verkeersongeval, zijn zonen Beau en Hunter raakten ernstig gewond. Biden ging daarom niet naar Washington om beëdigd te worden als senator, maar legde de ambtseed af in het ziekenhuis. Hij besloot in Wilmington te blijven wonen om meer tijd met zijn kinderen te kunnen doorbrengen en ging met de trein naar zijn werk in de hoofdstad.

In 1977 trouwde hij met zijn huidige partner Jill. Het stel kreeg in 1981 een dochter, Ashley.

In de Senaat was Biden gekend als iemand die sterk gelooft in samenwerking tussen de twee partijen en hij probeerde steeds een opening te creëren in de richting van de Republikeinen, zelfs al zag zijn partij geen gesprekspartners in de andere partij. Als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen had hij bovendien veel aandacht voor de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Biden deed in 1987 en 2008 een gooi naar het presidentschap. In beide gevallen kwam hij niet verder dan de voorverkiezingen van de Democraten.

Wel mocht hij in 2009 aantreden als vicepresident van Barack Obama. Zij zaten twee ambtsperioden in het Witte Huis.

In die periode kreeg Biden te maken met een nieuwe familietragedie: zijn zoon Beau overleed op 46-jarige leeftijd aan een hersentumor. Biden deed niet mee aan de presidentsverkiezingen die volgden op de dood van zijn zoon, maar stelde zich dit jaar toch weer kandidaat en won de Democratische voorverkiezingen.

'Als we Donald Trump acht jaar in het Witte Huis geven, zal hij het karakter van deze natie voor altijd fundamenteel veranderen, wie we zijn, en ik kan niet aan de zijlijn blijven staan en ernaar kijken', zei Biden toen hij aankondigde dat hij zich kandidaat stelde voor de Democratische voorverkiezingen. Tijdens zijn campagne profileerde de Democraat zich dan ook vooral als een redelijk en rationeel alternatief voor Donald Trump. De laatste maanden hamerde hij bijvoorbeeld voortdurend op de aanbevelingen van experts over de coronapandemie, terwijl Trump die adviezen consequent in de wind slaat.

