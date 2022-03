De Amerikaans president Joe Biden is voor de tweede keer in minder dan een jaar op bezoek in ons land, ditmaal vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Hij tekent in Brussel donderdag present op een uitzonderlijke NAVO-top. En dat brengt wel wat teweeg in de hoofdstad, een overzicht.

De situatie in Oekraïne blijft ernstig. Volgens de VN zijn er nu zo'n 6,5 miljoen mensen op de vlucht en de zuiderse havenstad Marioepol geraakt steeds meer geïsoleerd. Bovendien blijven de bombardementen in andere grootsteden als Charkiv en Kiev doorgaan. Om die reden besloot NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg vorige week een uitzonderlijke bijeenkomst van de NAVO aan te kondigen.

Ook Amerikaans president Joe Biden zal van de partij zijn. Op de top zal de 'afschrikking en defensie gerelateerd aan de Russische invasie' besproken worden. Volgens het Witte Huis moet Bidens aanwezigheid zijn 'ijzersterke toewijding' aan de NAVO in de verf zetten. Persagentschap Reuters meldt dat Biden bovenop de NAVO-top ook een top met de 27 EU-landen en een G7-meeting zal bijwonen.

Volgens het Witte Huis vliegt Biden vrijdag, na het bijwonen van de NAVO- en EU-topontmoetingen en de G7-bijeenkomst donderdag in Brussel, door naar Warschau. Daar heeft hij op zaterdag een bilaterale ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda. De twee zullen het hebben over de humanitaire crisis 'die is veroorzaakt door de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne'.

Verkeershinder

De komst van een Amerikaans staatshoofd naar België brengt steeds wat teweeg. Biden is evenwel niet de enige wereldleider die in de hoofdstad zal neerstrijken deze week, zowat alle staatshoofden van de NAVO-lidstaten zullen deze week in Brussel vertoeven. De stad zal zich dus moeten afstemmen op het doen en laten van de wereldleiders. Dat leidt hoe dan ook tot verkeersproblemen, de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene waarschuwt voor hinder en maant de bevolking aan om het gebruik van auto's te beperken.

In het kader van de EU-top en de NAVO-top (23 tot 25 maart) valt er verkeershinder te verwachten in Brussel.

We raden u aan om het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen te gebruiken.



Voor alle info over mobiliteit: Twitter @zpz_polbru en @MobirisNL pic.twitter.com/6IBrXcNXmv — PolBru (@zpz_polbru) March 17, 2022

Voornaamste reden daarvoor zijn de veiligheidsperimeters die worden ingesteld in verschillende gebieden in de stad. Zo zal er een gecreëerd worden rond het NAVO-hoofdkwartier te Evere. Maar ook rond de Amerikaanse ambassade, waar Biden overnacht, en rond The Hotel in de Waterloolaan, waar zijn entourage verblijft zullen er perimeters worden ingesteld. Wanneer de maatregelen ingaan, hangt af van de perimeters.

Op de weg van en naar de perimeters zullen ook tijdelijke verkeersafsluitingen plaatsvinden, onder meer op de Ring rond Brussel, de E40 tussen Sterrebeek en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring bovengronds.

Ook de verschillende tunnels in Brussel zullen worden afgesloten voor het verkeer. Openbaarvervoermaatschappijen MIVB en De Lijn zullen hun bussen en trams omleiden waar nodig. De metro's blijven rijden, maar de ingangen van de stations Kunst-Wet en Schuman zullen wel tijdelijk worden gesloten.

Bekijk een kaart met de veiligheidsperimeter en ontoegankelijke straten rond het NAVO-hoofdkwartier.

De MIVB moedigt reizigers aan om de metro te nemen naar aanleiding van de potentiële problemen met het bovengrondse openbaar vervoer. De maatschappij raadt reizigers die in de betrokken wijken of op de luchthaven moeten zijn, zich op voorhand goed te informeren. Verscheidene lijnen kunnen tijdens het presidentiële bezoek verstoord of onderbroken worden. Via sociale media zal de MIVB haar reizigers op de hoogte houden over hinder op het net.

Veiligheid boven alles

Naast de veiligheidsperimeters is er nog een hele rist aan maatregelen om de veiligheid van president Biden te garanderen. HLN meldt dat zijn bezoek aan ons land zo'n 2.368 euro per minuut kost. Zo zullen er woensdagavond bijvoorbeeld niet één maar twee identieke vliegtuigen landen in Melsbroek, zodat potentiële terroristen niet weten waar Biden zit.

Om van Melsbroek tot aan de Amerikaanse ambassade te geraken zal Biden zich verplaatsen als onderdeel van een konvooi van tientallen voertuigen, waaronder een ambulance met bloedzakjes van het juiste bloedtype. Biden zelf zal zich verplaatsen in de beruchte Cadillac One, ook bekend als 'The Beast'. De Amerikaanse supercadillac die voorzien is op raketaanvallen en ook zelf raketten kan afvuren.

Opvallend, het traject dat Biden in de Brusselse stad zelf moet afleggen om van de ene top naar de andere te gaan zal niet in 'The Beast' gebeuren. De wagen is te zwaar en te log om te navigeren door smalle straten en over verkeersdrempels te rijden. Biden zal het dus met een 'gewone' SUV moeten doen.

De situatie in Oekraïne blijft ernstig. Volgens de VN zijn er nu zo'n 6,5 miljoen mensen op de vlucht en de zuiderse havenstad Marioepol geraakt steeds meer geïsoleerd. Bovendien blijven de bombardementen in andere grootsteden als Charkiv en Kiev doorgaan. Om die reden besloot NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg vorige week een uitzonderlijke bijeenkomst van de NAVO aan te kondigen. Ook Amerikaans president Joe Biden zal van de partij zijn. Op de top zal de 'afschrikking en defensie gerelateerd aan de Russische invasie' besproken worden. Volgens het Witte Huis moet Bidens aanwezigheid zijn 'ijzersterke toewijding' aan de NAVO in de verf zetten. Persagentschap Reuters meldt dat Biden bovenop de NAVO-top ook een top met de 27 EU-landen en een G7-meeting zal bijwonen.Volgens het Witte Huis vliegt Biden vrijdag, na het bijwonen van de NAVO- en EU-topontmoetingen en de G7-bijeenkomst donderdag in Brussel, door naar Warschau. Daar heeft hij op zaterdag een bilaterale ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda. De twee zullen het hebben over de humanitaire crisis 'die is veroorzaakt door de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne'.De komst van een Amerikaans staatshoofd naar België brengt steeds wat teweeg. Biden is evenwel niet de enige wereldleider die in de hoofdstad zal neerstrijken deze week, zowat alle staatshoofden van de NAVO-lidstaten zullen deze week in Brussel vertoeven. De stad zal zich dus moeten afstemmen op het doen en laten van de wereldleiders. Dat leidt hoe dan ook tot verkeersproblemen, de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene waarschuwt voor hinder en maant de bevolking aan om het gebruik van auto's te beperken.Voornaamste reden daarvoor zijn de veiligheidsperimeters die worden ingesteld in verschillende gebieden in de stad. Zo zal er een gecreëerd worden rond het NAVO-hoofdkwartier te Evere. Maar ook rond de Amerikaanse ambassade, waar Biden overnacht, en rond The Hotel in de Waterloolaan, waar zijn entourage verblijft zullen er perimeters worden ingesteld. Wanneer de maatregelen ingaan, hangt af van de perimeters. Op de weg van en naar de perimeters zullen ook tijdelijke verkeersafsluitingen plaatsvinden, onder meer op de Ring rond Brussel, de E40 tussen Sterrebeek en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring bovengronds. Ook de verschillende tunnels in Brussel zullen worden afgesloten voor het verkeer. Openbaarvervoermaatschappijen MIVB en De Lijn zullen hun bussen en trams omleiden waar nodig. De metro's blijven rijden, maar de ingangen van de stations Kunst-Wet en Schuman zullen wel tijdelijk worden gesloten.De MIVB moedigt reizigers aan om de metro te nemen naar aanleiding van de potentiële problemen met het bovengrondse openbaar vervoer. De maatschappij raadt reizigers die in de betrokken wijken of op de luchthaven moeten zijn, zich op voorhand goed te informeren. Verscheidene lijnen kunnen tijdens het presidentiële bezoek verstoord of onderbroken worden. Via sociale media zal de MIVB haar reizigers op de hoogte houden over hinder op het net.Naast de veiligheidsperimeters is er nog een hele rist aan maatregelen om de veiligheid van president Biden te garanderen. HLN meldt dat zijn bezoek aan ons land zo'n 2.368 euro per minuut kost. Zo zullen er woensdagavond bijvoorbeeld niet één maar twee identieke vliegtuigen landen in Melsbroek, zodat potentiële terroristen niet weten waar Biden zit. Om van Melsbroek tot aan de Amerikaanse ambassade te geraken zal Biden zich verplaatsen als onderdeel van een konvooi van tientallen voertuigen, waaronder een ambulance met bloedzakjes van het juiste bloedtype. Biden zelf zal zich verplaatsen in de beruchte Cadillac One, ook bekend als 'The Beast'. De Amerikaanse supercadillac die voorzien is op raketaanvallen en ook zelf raketten kan afvuren. Opvallend, het traject dat Biden in de Brusselse stad zelf moet afleggen om van de ene top naar de andere te gaan zal niet in 'The Beast' gebeuren. De wagen is te zwaar en te log om te navigeren door smalle straten en over verkeersdrempels te rijden. Biden zal het dus met een 'gewone' SUV moeten doen.