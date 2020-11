De volgende president en vicepresident van de Verenigde Staten hielden zaterdagavond (lokale tijd) hun overwinningstoespraken in de staat Delaware, waarin ze beloofden er voor alle Amerikanen te zijn en 'de ziel van de natie te herstellen.'

Kamala Harris, de eerste vrouw, zwarte vrouw, vrouw met Aziatische achtergrond, en dochter van immigranten, die het ambt van vicepresidentschap zal bekleden, nam als eerste het woord. Ze opende haar toespraak door John Lewis aan te halen, de afgevaardigde en beroemde burgerrechtenactivist die eerder dit jaar overleed. 'Hij zei dat democratie niet een staat is, maar een handeling', zei Harris. 'Daarmee bedoelde hij dat democratie geen garantie is. Het vergt een strijd, een worsteling, en opoffering. Maar het kan ook vreugde brengen.' Vervolgens bedankte ze het Amerikaanse volk, dat in recordaantal op kwam dagen om te stemmen. 'Toen de toekomst van onze democratie op het stembiljet stond, en de ziel van dit land, terwijl de wereld toekeek, hebben jullie geholpen ...

Kamala Harris, de eerste vrouw, zwarte vrouw, vrouw met Aziatische achtergrond, en dochter van immigranten, die het ambt van vicepresidentschap zal bekleden, nam als eerste het woord. Ze opende haar toespraak door John Lewis aan te halen, de afgevaardigde en beroemde burgerrechtenactivist die eerder dit jaar overleed. 'Hij zei dat democratie niet een staat is, maar een handeling', zei Harris. 'Daarmee bedoelde hij dat democratie geen garantie is. Het vergt een strijd, een worsteling, en opoffering. Maar het kan ook vreugde brengen.' Vervolgens bedankte ze het Amerikaanse volk, dat in recordaantal op kwam dagen om te stemmen. 'Toen de toekomst van onze democratie op het stembiljet stond, en de ziel van dit land, terwijl de wereld toekeek, hebben jullie geholpen een bladzijde om te slaan. ... Bedankt dat jullie in recordaantallen zijn komen opdagen om jullie stem te laten horen.' Ze gaf aan dat Biden goed voor het land zal zijn. 'Joe is een heler, verbinder, en hij heeft de ervaring die nodig is. Een persoon wiens eigen ervaring met verlies en rouw hem een gevoel vanpurpose dat ons als natie zal helpen ons eigen gevoel van purpose te reclaimen.'Voordat ze de nieuwe president aankondigde ging ze nog op haar eigen unieke positie. 'Ik mag dan de eerste vrouw zijn die dit ambt vervult, ik zal niet de laatste zijn. Want elk klein meisje dat vanavond kijkt, ziet dat dit een land van mogelijkheden is. Aan alle kinderen in dit land, ongeacht van je gender, durf te dromen met ambitie, leiden met overtuiging, en durf jezelf te zien op een manier die anderen misschien niet delen. Ik zal je bij elke stap toejuichen.'Vervolgens nam Joe Biden het woord, nadat hij het podium opgejogd was. In zijn eigen gekende stijl zei hij: 'Folks', verschillende keren. Dat vertaalt het beste als 'beste mensen' en is typerend voor Biden, die zich altijd als lid van de middenklasse heeft gevoeld, ook al is hij dat al jaren niet meer. 'De mensen in dit land hebben gesproken. Het is een overtuigende overwinning. We hebben de meeste stemmen voor een presidentskandidaat ooit gewonnen, 74 miljoen!' Daarmee verwees Biden naar de recordopkomst. Overigens stemden ook ruim 70 miljoen mensen voor Donald Trump. Biden beloofde meerdere malen een president voor alle Amerikanen te zijn. 'Het is geen mysterieus iets dat samenwerking tussen Democraten en Republikeinen niet lukt. Dat is een keuze. Ik kies ervoor dat niet te doen en ik roep de leden van het Congres, Democraten en Republikeinen, op hetzelfde te doen.'Biden beloofde ook dat zijn regering eruit zal zijn als Amerika, met alle huidskleuren, leeftijden en man/vrouw-verdeling. Een opvallend moment kwam toen Biden zei hoe belangrijk zwarte Amerikanen zijn geweest voor hem. Hij bedankt allerlei minderheden in het land, en zei toen: 'Op de moeilijkste momenten van deze campagne was de zwarte gemeenschap er voor mij. Jullie hebben mij altijd gesteund en ik zal jullie nu steunen.' Later in zijn toespraak beloofde Biden onder andere werk te maken institutioneel racisme aan te pakken, een uitspraak die zelden gedaan wordt in overwinningstoespraken. Tenslotte kondigde Biden aan maandag een corona-taskforce samen te stellen van 'wetenschappers en experten' die aan de slag gaat het plan dat Biden heeft uit te werken tot blauwdruk. 'Vanaf onze eerste dag zullen we dat in praktijk brengen, en het zal op keiharde wetenschap gebaseerd worden. Tot we dat doen, kunnen we onze economie niet repareren en niet genieten van de momenten die leven waard maken, zoals het omhelzen van onze kleinkinderen.'