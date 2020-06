De Democratische presidentskandidaat Joe Biden (77) heeft dinsdag aangekondigd de 'raadgevingen van de dokter' te volgen en omwille van de coronapandemie geen verkiezingsmeetings meer te houden.

'Het gaat om de vreemdste campagne in de moderne geschiedenis, lijkt me', zei de vroegere adjunct van Barack Obama op een verrassingspersconferentie in Wilmington, in zijn staat Delaware. 'Ik zal de raadgevingen van de dokter volgen, niet alleen voor mij maar voor het land. Dat wil zeggen dat ik geen meetings zal organiseren'.

De Republikeinse president Donald Trump is zwaar onder vuur komen te liggen omdat hij op 20 juni in Tulsa in de staat Oklahoma een verkiezingsmeeting heeft gehouden waar duizenden mensen zijn op afgekomen. De staat kent net een opstoot van besmettingen.

Volgens nieuwszender CNN heeft de campagne-Trump wel beslist een voor volgende weekeinde voorziene verkiezingsbijeenkomst in de staat Alabama te schrappen. (Belga)

