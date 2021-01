De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag een onderhoud gehad met de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Biden sprak met zijn collega onder meer over migratie en de coronacrisis.

President Biden benadrukte in zijn gesprek met Andrés Manuel López Obrador dat hij het migratiebeleid van de vorige Amerikaanse regering wil omgooien. Hij ondertekende eerder deze week een 'excutive order' die de financiering van de grensmuur met Mexico stopzet.

Campagnebelofte

De vorige president Donald Trump kondigde in 2019 de noodtoestand uit, waardoor federale middelen van Defensie vrijgemaakt moesten worden voor de bouw van de muur. De grensmuur was een belangrijke campagnebelofte van Trump. Hij wilde op die manier drugdealers en andere criminelen uit Mexico buiten houden, en had zijn aanhangers beloofd dat Mexico de financiering op zich zou nemen.

De Amerikaanse en Mexicaanse presidenten spraken zaterdag ook over de aanpak van de coronacrisis.

