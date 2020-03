Gewezen vice-president Joe Biden is dinsdagavond uitgeroepen tot de winnaar van voorverkiezingen in verschillende Amerikaanse staten. Daarmee lijkt het steeds onwaarschijnlijker te worden dat senator Bernie Sanders hem nog kan inhalen in de strijd om de Democratische presidentsnominatie.

Volgens exitpolls en voorlopige resultaten won Biden in de deelstaten Michigan, Mississippi, Idaho en Missouri. Met name de winst in Michigan, de staat die dinsdagavond het grootste aantal afgevaardigden kon opleveren, is voor Biden belangrijk. Sanders won in 2016 nog de strijd tegen Hillary Clinton in dezelfde staat, maar nu stevent Biden (53 procent van de stemmen) af op een ruime overwinning tegen Sanders (39 procent).

In de zuidelijke staten Mississippi en Missouri wint Biden met een nog grotere voorsprong. Sanders voerde nauwelijks campagne in Mississippi, maar hoopte wel op een goed resultaat in Missouri. In de staat Washington staan Biden en Sanders nagenoeg gelijk in de voorlopige uitslagen, met allebei ongeveer 32 procent van de stemmen. Omdat het in Washington mogelijk was om in de afgelopen weken per post te stemmen, zijn daar ook nog relatief veel stemmen uitgebracht op kandidaten die hun campagne inmiddels al hebben stopgezet.

Volgens exitpolls deed Biden het dinsdag opnieuw een stuk beter dan Sanders onder zwarte kiezers, maar was hij ook bij andere bevolkingsgroepen populair. Door zijn nieuwe verkiezingwinsten breidt Biden zijn voorsprong op Sanders uit in het aantal afgevaardigden die de kandidaten uiteindelijk meenemen naar de Democratische conventie in juli. Daar wordt formeel een presidentskandidaat genomineerd.

Vorige week wist Biden tijdens 'Super Tuesday' al een reeks overwinningen te boeken, waardoor hij ineens weer werd gezien als de voornaamste kanshebber in de race. Verschillende kandidaten staakten in de afgelopen weken hun campagne. Voormalig concurrenten als Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Michael Bloomberg zeggen dat zij nu Biden steunen.

Bij die groep voegde zich dinsdagavond ook Andrew Yang, die zich vorige maand terugtrok uit de verkiezingsstrijd. De progressieve ondernemer zei op CNN dat het tijd is om 'de partij te verenigen' en Biden te steunen in de strijd tegen president Donald Trump.

Biden bedankt Sanders-aanhangers

In een toespraak na bekendmaking van de eerste resultaten leek ook Biden te constateren dat het tijd is om de focus te verleggen naar de algemene verkiezing van november. Hij bedankte Sanders en zijn aanhangers voor hun 'energie en passie' en zei met hen 'te streven naar een gedeeld doel': het verslaan van Trump. 'Samen brengen we deze partij bij elkaar.'

Een woordvoerder van Sanders liet weten dat de senator dinsdagavond nog niet zal reageren op de verkiezingsresultaten, een duidelijke bevestiging dat er voor zijn campagne weinig te vieren valt. Zondag gaan Sanders en Biden nog met elkaar in debat, voordat op dinsdag 17 maart onder meer Florida en Illinois naar de stembus gaan.

Trump roept zich uit tot winnaar in Republikeinse voorverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar in alle zes voorverkiezingen van dinsdag bij de Republikeinen. Op Twitter heeft hij dinsdag (lokale tijd) de kiezers in de staten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri en Mississippi bedankt voor hun steun.

In tegenstelling tot bij de Democraten, houden de Republikeinen enkel 'pro forma' voorverkiezingen. Binnen de partij is er geen ernstige uitdager voor Trump. Hij is dan ook zeker van de Republikeinse presidentskandidatuur voor de verkiezingen in november. In verschillende staten zijn de Republikeinse voorverkiezingen zelfs afgelast. Bij de voorverkiezingen die al plaatsvonden, won Trump zo goed als altijd met meer dan 90 procent van de stemmen.

Volgens exitpolls en voorlopige resultaten won Biden in de deelstaten Michigan, Mississippi, Idaho en Missouri. Met name de winst in Michigan, de staat die dinsdagavond het grootste aantal afgevaardigden kon opleveren, is voor Biden belangrijk. Sanders won in 2016 nog de strijd tegen Hillary Clinton in dezelfde staat, maar nu stevent Biden (53 procent van de stemmen) af op een ruime overwinning tegen Sanders (39 procent).In de zuidelijke staten Mississippi en Missouri wint Biden met een nog grotere voorsprong. Sanders voerde nauwelijks campagne in Mississippi, maar hoopte wel op een goed resultaat in Missouri. In de staat Washington staan Biden en Sanders nagenoeg gelijk in de voorlopige uitslagen, met allebei ongeveer 32 procent van de stemmen. Omdat het in Washington mogelijk was om in de afgelopen weken per post te stemmen, zijn daar ook nog relatief veel stemmen uitgebracht op kandidaten die hun campagne inmiddels al hebben stopgezet.Volgens exitpolls deed Biden het dinsdag opnieuw een stuk beter dan Sanders onder zwarte kiezers, maar was hij ook bij andere bevolkingsgroepen populair. Door zijn nieuwe verkiezingwinsten breidt Biden zijn voorsprong op Sanders uit in het aantal afgevaardigden die de kandidaten uiteindelijk meenemen naar de Democratische conventie in juli. Daar wordt formeel een presidentskandidaat genomineerd.Vorige week wist Biden tijdens 'Super Tuesday' al een reeks overwinningen te boeken, waardoor hij ineens weer werd gezien als de voornaamste kanshebber in de race. Verschillende kandidaten staakten in de afgelopen weken hun campagne. Voormalig concurrenten als Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Michael Bloomberg zeggen dat zij nu Biden steunen.Bij die groep voegde zich dinsdagavond ook Andrew Yang, die zich vorige maand terugtrok uit de verkiezingsstrijd. De progressieve ondernemer zei op CNN dat het tijd is om 'de partij te verenigen' en Biden te steunen in de strijd tegen president Donald Trump.In een toespraak na bekendmaking van de eerste resultaten leek ook Biden te constateren dat het tijd is om de focus te verleggen naar de algemene verkiezing van november. Hij bedankte Sanders en zijn aanhangers voor hun 'energie en passie' en zei met hen 'te streven naar een gedeeld doel': het verslaan van Trump. 'Samen brengen we deze partij bij elkaar.'Een woordvoerder van Sanders liet weten dat de senator dinsdagavond nog niet zal reageren op de verkiezingsresultaten, een duidelijke bevestiging dat er voor zijn campagne weinig te vieren valt. Zondag gaan Sanders en Biden nog met elkaar in debat, voordat op dinsdag 17 maart onder meer Florida en Illinois naar de stembus gaan.Trump roept zich uit tot winnaar in Republikeinse voorverkiezingen De Amerikaanse president Donald Trump heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar in alle zes voorverkiezingen van dinsdag bij de Republikeinen. Op Twitter heeft hij dinsdag (lokale tijd) de kiezers in de staten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri en Mississippi bedankt voor hun steun.In tegenstelling tot bij de Democraten, houden de Republikeinen enkel 'pro forma' voorverkiezingen. Binnen de partij is er geen ernstige uitdager voor Trump. Hij is dan ook zeker van de Republikeinse presidentskandidatuur voor de verkiezingen in november. In verschillende staten zijn de Republikeinse voorverkiezingen zelfs afgelast. Bij de voorverkiezingen die al plaatsvonden, won Trump zo goed als altijd met meer dan 90 procent van de stemmen.