De Amerikaanse president Joe Biden slaat alarm. Hij ziet overal in de wereld dat de democratie onder druk staat, zo zei hij donderdag bij de opening van de 'Summit for Democracy', een virtuele top over democratie, waar vertegenwoordigers uit meer dan honderd landen bij aanwezig zijn.

Biden organiseert de top vanuit het Witte Huis. Meer dan honderd binnen- en buitenlandse politici, vertegenwoordigers van het middenveld en de privésector vergaderen er over de staat van de democratie en de strijd tegen autoritarisme.

Rusland en China zijn niet uitgenodigd op de top. Biden heeft er geen goed oog in: 'In verschillende landen is de de democratie de afgelopen jaren achteruit gegaan.'

Ook de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) ziet de democratische waarden wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan. Hij benadrukt dat het daarom des te belangrijker is dat de bestaande democratieën voor deze waarden opkomen', zo liet zijn woordvoerder weten.

