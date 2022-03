De Amerikaanse president Joe Biden heeft Polen verzekerd van de steun van de NAVO-bondgenoten bij een eventuele aanval van Rusland. 'Wij beschouwen artikel 5 als een heilige verplichting. Daar kunt u op rekenen', verklaarde Biden zaterdag tijdens een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda in Warschau.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne wordt onder meer in Polen, een lidstaat van de NAVO, gevreesd voor verdere Russische agressie. Met zijn verklaring van zaterdag verzekert Biden het land van blijvende steun van het Noord-Atlantische bondgenootschap. Het vernoemde artikel 5 van het NAVO-verdrag stelt namelijk dat een aanval op een van de lidstaten beschouwd wordt als een aanval op alle NAVO-landen.

Volgens Biden had de Russische president Vladimir Poetin gehoopt dat hij met zijn offensief in Oekraïne de NAVO kon splitsen en de oostelijke flank van het westen kon scheiden. Maar hij is daar niet in geslaagd, zo zegt de Amerikaanse president nog in Warschau.

Biden bedankte Polen ook voor het opnemen van vluchtelingen uit Oekraïne. "Wij erkennen dat Polen een grote verantwoordelijkheid op zich neemt, die volgens mij niet alleen door Polen moet worden aangegaan. Het moet de verantwoordelijkheid zijn van de hele wereld, van de hele NAVO", klinkt het.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft Polen nu al zo'n 2,27 miljoen vluchtelingen uit zijn buurland opgevangen. Dat heeft de Poolse grenswacht zaterdag op Twitter laten weten.

De Amerikaanse president Joe Biden had zaterdag in de Poolse hoofdstad Warschau ook een ontmoeting met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Dat hebben journalisten ter plaatse vastgesteld.

Het was de eerste ontmoeting tussen Biden en Oekraïense ministers sinds de Russische invasie in het land.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne wordt onder meer in Polen, een lidstaat van de NAVO, gevreesd voor verdere Russische agressie. Met zijn verklaring van zaterdag verzekert Biden het land van blijvende steun van het Noord-Atlantische bondgenootschap. Het vernoemde artikel 5 van het NAVO-verdrag stelt namelijk dat een aanval op een van de lidstaten beschouwd wordt als een aanval op alle NAVO-landen. Volgens Biden had de Russische president Vladimir Poetin gehoopt dat hij met zijn offensief in Oekraïne de NAVO kon splitsen en de oostelijke flank van het westen kon scheiden. Maar hij is daar niet in geslaagd, zo zegt de Amerikaanse president nog in Warschau. Biden bedankte Polen ook voor het opnemen van vluchtelingen uit Oekraïne. "Wij erkennen dat Polen een grote verantwoordelijkheid op zich neemt, die volgens mij niet alleen door Polen moet worden aangegaan. Het moet de verantwoordelijkheid zijn van de hele wereld, van de hele NAVO", klinkt het. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft Polen nu al zo'n 2,27 miljoen vluchtelingen uit zijn buurland opgevangen. Dat heeft de Poolse grenswacht zaterdag op Twitter laten weten. De Amerikaanse president Joe Biden had zaterdag in de Poolse hoofdstad Warschau ook een ontmoeting met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Dat hebben journalisten ter plaatse vastgesteld.Het was de eerste ontmoeting tussen Biden en Oekraïense ministers sinds de Russische invasie in het land.