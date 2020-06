Joe Biden, de voormalige Amerikaanse vicepresident én de presidentskandidaat van de Democratische Partij, heeft beloofd het racisme in zijn land aan te pakken en te zullen vechten voor een politiehervorming.

Biden doet zijn belofte in een opiniestuk naar aanleiding van de dood van George Floyd. De Afro-Amerikaanse man werd om het leven gebracht door een Amerikaanse politieagent op 25 mei.

De 77-jarige Biden schrijft zaterdag in de Los Angeles Times dat er al lang concrete beleidslijnen nodig zijn om het systematische racisme te counteren. 'Indien ik verkozen word, wil ik binnen de 100 dagen een nationale politiecommissie in het leven roepen', klinkt het.

'We moeten echt lokaal politiewerk implementeren en ervoor zorgen dat elk politiedepartement in ons land de aanwervingsprocedure herbekijkt. Maar we kunnen eigenlijk niet wachten om hervormingen door te voeren', zo klinkt het.

Daarom vraagt hij het Congres om onmiddellijk wurggrepen (zoals deze die Floyd fataal werd, nvdr.) buiten de wet te stellen of de transfer van oorlogswapens naar de lokale politie te stoppen.

