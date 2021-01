De verkozen president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft woensdag de vermoedelijke overwinning van de Democraten bij de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen van Georgia toegejuicht. Hij beloofde de Amerikanen dat hij zal handelen 'in een geest van eenheid'.

'Het is tijd om de bladzijde om te slaan. Amerikanen vragen om actie en willen eenheid en ik ben optimistischer dan ooit dat we daar zullen komen', schreef hij woensdag in een verklaring.

In Georgia verdedigen de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue hun zetels. De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de Senaat in handen te houden. Maar als de twee zetels naar de Democratische uitdagers Raphael Warnock en Jon Ossoff gaan, zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken.

Volgens de huidige cijfers heeft Raphael Warnock de zittende senator Kelly Loeffler verslagen. Jon Ossoff riep zich enkele uren geleden al uit tot de winnaar, maar er is nog geen onafhankelijk nieuwsmedium dat diens overwinning heeft bevestigd. Volgens zender NBC is het nog te nipt om een winnaar uit te roepen.

De huidige Amerikaanse president, Donald Trump, blijft volhouden dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen en ook bij de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia. Hij stelde onder meer dat de organisatie van de verkiezingen in zijn land 'slechter is dan die van derde wereldlanden'.

