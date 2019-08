Jihadisten halen gevechtsvliegtuig van Syrische regering neer en nemen piloot gevangen

Jihadisten hebben woensdag in de provincie Idlib een gevechtsvliegtuig van het Syrische regime neergehaald en de piloot gevangen genomen, zo heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meegedeeld. Het is een eerste actie van dit soort sinds de militaire escalatie in het noordoosten van Syrië.

