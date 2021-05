In Oost-Jeruzalem zijn Palestijnen en Israëlische politieagenten maandag opnieuw slaags geraakt. Zionisten vieren 'Jeruzalemdag' en gevreesd wordt dat de situatie helemaal uit de hand loopt.

Honderden Palestijnen wierpen met projectielen, waarop de Israëlische ordetroepen flitsgranaten, rubberkogels en traangas inzetten in een poging de demonstranten uiteen te drijven. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Er wordt weer gewag gemaakt van tientallen gewonden.

Spanningen

Het is al dagen onrustig in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. De Palestijnse protesten worden veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem, die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Vrijdagavond vielen al meer dan 200 gewonden bij botsingen tussen demonstranten en de Israëlische politie op het Moskeeplein.

'Jeruzalemdag'

Maandag wordt gevreesd voor nieuwe onlusten. In Israël is het 'Jeruzalemdag', een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat Oost-Jeruzalem inclusief de Oude Stad tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Israëlische handen viel.

Uit vrees voor geweld heeft de Israëlische politie Joden verboden om bij vlaggenmarsen door de Oude Stad ook de Tempelberg te bezoeken.

Amos Gilad, een voormalige hoge functionaris van het Israëlische ministerie van Defensie, riep op de radio op om de geplande mars te annuleren of langs een andere route te sturen. 'Het kruitvat staat in brand en kan elk moment ontploffen'.

De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige eigen staat en beschouwen 'Jeruzalemdag' als een opzettelijke provocatie.

