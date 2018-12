Jemenoverleg in Zweden 'eerste stap naar de vrede'

Hij hoopt dat aan het eind van het overleg een overeenkomst tussen de conflictpartijen is bereikt, die tot een stappenplan naar vrede moet leiden in het door oorlog verscheurde land. De gesprekken maken deel uit van een hernieuwde poging van de Verenigde Naties om een eind te maken aan bijna vier jaar burgeroorlog die het land naar de rand van de hongersnood bracht.

In Jemen vechten de aan Iran gelinkte Houthi-rebellen tegen de regering, die door een Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie wordt gesteund. De coalitie heeft met zijn luchtaanvallen aanzienlijk bijgedragen aan een escalatie van de situatie. De infrastructuur in het land is door bombardementen en gevechten grotendeels verwoest, in een aantal regio's is er ook geen medische bijstand meer. In de wereldwijd ergste humanitaire crisis zijn volgens het VN-bureau voor noodhulp (OCHA) al minstens 10.000 burgers omgekomen.

De gesprekken tussen rebellen en de regering zouden donderdag in Stockholm moeten beginnen en een toenadering tussen de conflictpartijen tot stand moeten brengen. In het verleden waren dergelijke bijeenkomsten herhaaldelijk mislukt op de verharde standpunten van de vijandige partijen. Griffiths schreef in een column voor de New York Times van donderdag dat een eerste akkoord is ondertekend voor de ruil van gevangenen. Dat is de eerste formele overeenkomst tussen regering en Houthi's sinds het begin van de crisis.

Daarnaast zouden de onderhandelingen in Zweden ook gericht zijn op een permanent staakt-het-vuren in de strategisch belangrijke en fel bevochten kuststad Hodeida. De bombardementen moeten stopgezet worden en de werking van de haven, die van vitaal belang is voor de bevoorrading van Jemen, moet worden gegarandeerd.