Jay Inslee (68) eerste Amerikaanse presidentskandidaat die van klimaat hoofdpunt maakt

In zijn eerste campagnevideo, die begint met donkere wolken boven zijn geboortestad Seattle, zegt Inslee dat hij in de ring stapt omdat hij 'de enige kandidaat is die de aanpak van klimaatverandering als topprioriteit stelt'.

Hij noemt het 'de dringendste uitdaging van onze tijd.' Inslee: 'We zijn de eerste generatie die de prik van de klimaatverandering voelt, en de laatste die er iets aan kan doen. Dit gaat niet meer over grafieken of statistieken. De impact laat zich overal gevoelen'.

De 68-jarige gouverneur, die in Washington aan zijn tweede termijn bezig is, maakt zich sterk dat de transitie naar een groene economie voor miljoenen goedbetaalde jobs overal in Amerika zal zorgen.

VIDEO: This is our moment, our climate, our mission — together, we can defeat climate change. That's why I'm running for president. Join #OurClimateMoment today https://t.co/zg8ILGyk0Z pic.twitter.com/pUZVxyzfc5 — Jay Inslee (@JayInslee) March 1, 2019

Veel kandidaten

Inslee voegt zich daarmee toe aan een lijstje van intussen dertien kandidaten bij de Democraten. Eerder kondigden onder anderen Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Kamala Harris en Bernie Sanders al hun gooi naar de Democratische nominatie aan. Inslee is wel de eerste gouverneur die zich kandidaat stelt.