Japanse Senaatsverkiezingen gaan van start, in de schaduw van de moord op oud-premier Abe

Japan trekt zondag naar de stembus voor de Senaatsverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats in de schaduw van de moord op voormalig premier Shinzo Abe, die twee dagen eerder neergeschoten werd op een campagnebijeenkomst. De Liberaal-Democratische Partij (LDP), onder leiding van premier Fumio Kishida, en haar kleine coalitiepartner Komeito worden in de peilingen gezien als de favoriet.

De rechtse LPD, waartoe ook Abe behoorde, en Komeito beschikken momenteel zowel in het Lagerhuis als in het Hogerhuis over een meerderheid. Elke drie jaar wordt de helft van de 248 zetels van het Hogerhuis opnieuw verdeeld. De stembureaus sluiten om 20.00 uur lokale tijd (13.00 uur Belgische tijd).

Ongeveer een derde van de kandidaten voor de Senaatsverkiezingen is vrouwelijk: dat is het hoogste aandeel sinds Japanse vrouwen in 1946 passief en actief stemrecht verwierven, schrijft The Guardian. Met 181 kandidaten maken de vrouwen 33,2 procent uit van het totaalaantal kandidaten. Het vrouwelijke aandeel schurkt tegen 35 procent aan, het doel dat de Japanse regering zich stelde tegen 2025.