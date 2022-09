Japanse premier wil Noord-Koreaanse leider ontmoeten

De Japanse premier Fumio Kishida is bereid om Kim Jong Un, de leider van Noord-Korea, te ontmoeten. De spanningen tussen beide landen blijven hoog rond het nucleaire programma van Pyongyang.

In een toespraak bij de VN in New York zei Kishida dat hij klaar is “om een dialoog te voeren over kwesties van gemeenschappelijk belang” met Noord-Korea.

De Noord-Koreaanse leider heeft drie keer een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump, maar daar is geen duurzame oplossing uit voortgekomen.

Ook Trumps opvolger Joe Biden riep al op tot onderhandelingen over het kernprogramma, maar Noord-Korea heeft daar nog niet op gereageerd.