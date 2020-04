De coronabooschap die de Japanse premier Shinzo Abe zondag verspreidde op sociale media komt hem op kritiek te staan, omdat veel Japanners door de coronacrisis moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

In de video die Abe via Facebook en Twitter verspreidde zie je hem thuis op de zetel zitten, terwijl hij afwisselend een boek leest, van zijn thee nipt en zijn hond aait. De video gebruikt een gesplitst scherm, en op het scherm naast Abe zingt de populaire zanger Gen Hoshino een liedje op zijn gitaar. 'Je ziet je vrienden niet. Je gaat niet naar drankfeestjes. Maar inspanningen als deze van iedereen helpen vele levens te redden', schreef Abe erbij.

Dinsdag kondigde Abe de noodtoestand af voor zeven prefecturen, waaronder Tokio en Osaka. Hij vroeg de inwoners thuis te blijven, maar critici vinden dat de regering onvoldoende steun voorziet voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Zanger Hoshina zei op Instagram dat de beelden van hem zonder zijn toestemming werden gebruikt, en de nationale arbeidersvakbond reageerde verontwaardigd. 'Onze vakbond wordt overstelpt met telefoontjes van werknemers die door de corona-epidemie ontslagen werden of van mensen die hun zaak noodgedwongen moesten stillegen zonder enige compensatie', tweette vakbondsman Mitsuteru Suda. 'Zien jullie hoe Abe zich thuis ontspant? Blijf in leven en wees boos', riep hij op.

