Japanse buren protesteren tegen plannen om afvalwater Fukushima te lozen

Op zaterdag hebben honderden Zuid-Koreanen in de hoofdstad Seoul betoogd tegen plannen van Japan. Het Zuid-Koreaans buurland kondigde vorige week namelijk aan dat het zal beginnen ‘behandeld’ radioactief water te lozen in de Stille Oceaan.

De Japanse krant Asahi Shimbun bond vorige week de kat de bel aan toen ze op basis van anonieme overheidsbronnen berichtte dat Tokio eind deze maand al zou beginnen met het lozen van radioactief water in de oceaan.

Maar in de Japanse buurlanden zijn ze daar niet zo happig op. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad verzamelden zaterdag honderden demonstranten om te betogen tegen de plannen. ‘Als het wordt vrijgelaten in de oceaan, zullen de radioactieve stoffen in het besmette water uiteindelijk het mariene ecosysteem vernietigen’, zegt Choi Kyoungsook – een van de organisatoren van de betoging – tegen het Aziatische nieuwsagentschap Wion.

Eind juni tekenden 18 eilandnaties in de Stille Oceaan al gezamenlijk protest aan tegen de plannen, die al sinds 2018 op de schap liggen. Ze vrezen de “potentiële dreiging van nucleaire besmetting voor de gezondheid en veiligheid van de Stille Oceaan en haar bevolking”.

Gefilterd

Nabij de kerncentrale van Fukushima wordt nog steeds 1,3 miljoen ton afvalwater bewaard dat werd gebruikt om de oververhitte reactor te koelen na de kernramp in 2011.

Het plan werd goedgekeurd door de Japanse regulator en het Internationale Atoomagentschap. Volgens de internationale waakhond zou het vrijlaten van het water ‘een verwaarloosbare radiologische impact zou hebben op mens en milieu’. Japan is ook stellig dat het water zodanig gefilterd werd dat de meeste radioactieve elementen verwijderd zijn, met uitzondering van tritium.

De lozing van het afvalwater zou op de agenda staan van een trilaterale top tussen de Verenigde Staten, Japen en Zuid-Korea op 18 augustus.