In de regen hebben Japanse reddingswerkers zondagochtend de zoektocht hervat naar mensen die vermist zijn geraakt nadat een gigantische modderstroom het kuststadje Atami trof.

Een lokale verantwoordelijke verklaarde dat de officiële dodentol ongewijzigd is gebleven. Twee lichamen zijn geborgen. 'Tien mensen zijn gered, maar een twintigtal anderen is nog steeds vermist', deelde hij mee.

In Atami zijn zondag ongeveer duizend reddingswerkers aan de slag gegaan, onder wie 140 soldaten.

'We doen ons best om zo snel mogelijk overlevenden te vinden, maar we moeten voorzorgsmaatregelen nemen want het blijft regenen', zei de verantwoordelijke. Reddingswerkers klommen op de gescheurde daken en doorzochten auto's en huizen die overspoeld werden door de enorme modderstromen die veroorzaakt werden door dagen van hevige regenval.

Tien huizen zijn helemaal vernield, een 300-tal andere zijn beschadigd, aldus televisiezender NHK. Atami, een kuststadje bekend om zijn warmwaterbronnen, ligt op ongeveer 90 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Tokio. Ook in andere delen van Japan wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen en overstromingen.

