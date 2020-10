Het gaat om erg ambitieuze plannen: Japan is vandaag nog erg afhankelijk van steenkoolcentrales.

Tegen 2050 wil Japan, de op twee na grootste economie ter wereld, klimaatneutraal zijn. Dat heeft de nieuwe Japanse premier, Yoshihide Suga, gezegd.

Het gaat om erg ambitieuze plannen. Japan is vandaag immers nog erg afhankelijk van steenkoolcentrales. De nieuwe premier scherpt zo eerdere ambities aan. Tot op vandaag luidde het dat Japan hoopt om koolstofneutraal te zijn in de tweede helft van de eeuw.

'We gaan de uitstoot van boeikasgassen tegen 2050 tot nul herleiden, om een klimaatneutrale samenleving te worden', aldus de opvolger van Shinzo Abe in zijn eerste politieke toespraak voor het parlement.

Een precieze kalender deed Suga niet uit de doeken. Wel is duidelijk dat Japan daarbij vooral mikt op technologie. 'Innovatie is de sleutel', aldus de nieuwe premier, daarbij onder meer verwijzend naar zonnecellen en koolstofrecyclage.

Japan zal hernieuwbare energie promoten, maar ook kernenergie blijft deel uitmaken van de energiemix van het land. De bouw van nieuwe kerncentrales wordt momenteel niet overwogen.

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is sterk gestegen in Japan, na de nucleaire ramp in Fukushima van 2011. Die zorgde voor een tijdelijke stillegging van de Japanse kerncentrales.

