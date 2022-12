Japan, Verenigd Koninkrijk en Italië werken aan nieuw gevechtsvliegtuig

Japan, het Verenigd Koninkrijk en Italië willen samen tegen 2035 een nieuw gevechtsvliegtuig ontwikkelen. Dat hebben de drie landen vrijdag aangekondigd.

Het project is “Global Combat Air Programme” gedoopt. De straaljagers van de nieuwste generatie moeten nieuwe mogelijkheden bieden dankzij geavanceerde sensoren en wapens. Andere landen kunnen nog aansluiten, luidt het.

De productie zou volgens het Japanse ministerie van Defensie starten in 2030 of 2031, met als doel een prototype te hebben tegen 2035. Het Japanse bedrijf Mitsubishi Heavy Industries, het Britse BAE Systems en het Italiaanse Leonardo spelen een centrale rol in het plan, aldus de Japanse krant Nikkei.