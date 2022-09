Japan heropent grenzen voor toeristen vanaf 11 oktober, Taiwan schort quarantaine op

Japan zal op 11 oktober de visumvrije toegang voor individuele reizigers hervatten. Dat kondigde premier Fumio Kishida donderdag in New York aan. Voor Europese toeristen is het land nu erg goedkoop omdat de yen al maanden erg laag staat. Buurland Taiwan schaft zijn quarantaine af vanaf 13 oktober.

‘We zullen de beperking op het aantal mensen dat het land binnenkomt, opheffen en individuele reizen en reizen zonder visum weer toelaten”, aldus Kishida volgens Nikkei Asia.

Momenteel laat Japan alleen pakketreizen toe en is een visum verplicht voor alle bezoekers. Tot begin september waren enkel groepsreizen onder leiding van een lokale gids mogelijk. Deze maatregel was van kracht om covid tegen te gaan. Dagelijks worden er maximaal 50.000 bezoekers toegelaten. Maar hierdoor is het land steeds meer een buitenbeentje geworden omdat wereldwijd de meeste landen weer volledig open zijn voor toeristen.

Een geisha, een traditionele Japanse vrouwelijke entertainer, met gezichtsmasker tegen covid in Asakusa, een populaire wijk met de Senso-ji tempel in Tokio, Japan op 10 juni 2022 @ Reuters

Vanaf 11 oktober hoeven bezoekers geen toeristenvisa meer aan te vragen. Vóór de pandemie stond Japan visumvrije kortetermijnreizen toe van mensen uit 68 landen en regio’s waaronder ook België en de meeste EU-lidstaten.

De Japanse regering hoopt met deze maatregel het toerisme te stimuleren en Japan door de historisch lage yen attractief te maken. De munt schommelt op een dieptepunt in 24 jaar en bereikte op een bepaald moment 145 yen per euro. Dit maakt Japan een aantrekkelijkere bestemming oor internationale reizigers. Ter vergelijking: een jaar geleden was één euro gelijk aan 124 yen.

Vóór de wereldwijde pandemie liet Japan in 2019 een recordaantal van 31,8 miljoen bezoekers binnen. Dat maakte het land tot 1 van de populairste bestemmingen in Azië.

Dankzij zijn culturele middelen en luchthaveninfrastructuur stond Japan op nummer 1 op de laatste Travel & Tourism Development Index van het World Economic Forum, die in mei werd vrijgegeven.

Ongerelateerd, maar ook vandaag kondigde buurland Taiwan aan om vanaf 29 september meer toeristen binnen te laten. Vanaf 13 oktober wordt de huidige 3-daagse quarantaine volledig afgeschaft.

Taiwan will end mandatory quarantine for international arrivals starting next month. pic.twitter.com/5g5z6uncKd — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) September 22, 2022