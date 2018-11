Japan gaat striktere alcoholregels invoeren na arrestatie dronken piloot

Dat meldt het persagentschap Kyodo vrijdag. De 42-jarige co-piloot werd zondag opgemerkt door de bestuurder van het busje waarmee de Japanse crew naar de luchthaven in Londen werd gebracht. De chauffeur verwittigde de politie, die de Japanner aan een alcoholtest onderwierp. De alcoholwaarde in zijn bloed bleek ruim tien keer hoger te liggen dan is toegestaan onder de Britse luchtvaartregels.

De piloot gaf uiteindelijk toe dat hij op zes uur tijd twee flessen wijn en vijf blikjes bier naar binnen had gewerkt. Zijn vlucht naar de luchthaven Haneda in Tokio - die uiteindelijk met slechts twee piloten in plaats van de gebruikelijke drie werd uitgevoerd - liep ruim een uur vertraging op. Japan Airlines heeft op een persconferentie zijn verontschuldigingen aangeboden.

Donderdag verscheen de co-piloot voor het eerst voor de rechtbank, waar hij schuldig pleitte. Hij zit nu in voorlopige hechtenis en kent op 29 november zijn straf.

Het incident komt er terwijl All Nippon Airways - de grootste Japanse luchtvaartmaatschappij - zich woensdag al had verontschuldigd nadat vijf vluchten op het eiland Okinawa vorige week vertraging hadden opgelopen omdat een piloot onwel was geworden. De avond voordien had de vliegenier te diep in het glas gekeken.

Het Japanse ministerie van Transport meldt nu maatregelen te zullen nemen. 'We zullen alle mogelijke middelen aanwenden om de veiligheid tijdens vluchten te garanderen', luidt het. Het ministerie zal zich baseren op de regelgeving in andere landen om de eigen wetten aan te scherpen.