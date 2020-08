Vlaams minister-president Jan Jambon maakt 200.000 euro vrij voor noodhulp aan Beiroet, dat twee weken geleden werd getroffen door een zware ontploffing in het havengebied. Het geld moet naar de opvang gaan van zwaar getroffen gezinnen die door de mazen van het net dreigen te glippen. Dat meldt het kabinet-Jambon maandag.

De explosie kostte het leven aan minstens 171 mensen. Een groot deel van de stad raakte vernield. Met de noodhulp komt Jambon tegemoet aan de oproep van het Libanese Rode Kruis om 19 miljard dollar (ruim 16 miljard euro). 'We moeten solidair zijn met de zwaar getroffen Libanese bevolking', zegt de minister-president.

De Vlaamse hulp gaat naar de opvang van zwaar getroffen gezinnen die geen beroep kunnen doen op steun van de Libanese overheid of andere humanitaire organisaties, gezinnen zonder een vast inkomen, huishoudens met personen met een beperking en groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting. Het voorzien van bed en brood de komende maanden zal essentieel zijn om een verdere humanitaire ramp te voorkomen.

Rode Kruis Vlaanderen zal instaan voor de verdeling en opvolging van de hulp. Het werkt daarvoor samen met het Duitse en Libanese Rode Kruis ter plaatse. Zestig procent van het budget zal gaan naar de aankoop en distributie van noodhulpgoederen, zoals hygiënekits en voedselpakketten. Hiermee zullen ongeveer 8.000 gezinnen gedurende een maand geholpen worden. Veertig procent van het budget is voorzien voor de aankoop van medisch materiaal om de hulpverlening op peil te houden.

Om ervoor te zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt en om toe te zien op een efficiënte inzet, krijgt Rode Kruis Vlaanderen een jaar de tijd om de noodhulp te verdelen. (Belga)

De explosie kostte het leven aan minstens 171 mensen. Een groot deel van de stad raakte vernield. Met de noodhulp komt Jambon tegemoet aan de oproep van het Libanese Rode Kruis om 19 miljard dollar (ruim 16 miljard euro). 'We moeten solidair zijn met de zwaar getroffen Libanese bevolking', zegt de minister-president. De Vlaamse hulp gaat naar de opvang van zwaar getroffen gezinnen die geen beroep kunnen doen op steun van de Libanese overheid of andere humanitaire organisaties, gezinnen zonder een vast inkomen, huishoudens met personen met een beperking en groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting. Het voorzien van bed en brood de komende maanden zal essentieel zijn om een verdere humanitaire ramp te voorkomen. Rode Kruis Vlaanderen zal instaan voor de verdeling en opvolging van de hulp. Het werkt daarvoor samen met het Duitse en Libanese Rode Kruis ter plaatse. Zestig procent van het budget zal gaan naar de aankoop en distributie van noodhulpgoederen, zoals hygiënekits en voedselpakketten. Hiermee zullen ongeveer 8.000 gezinnen gedurende een maand geholpen worden. Veertig procent van het budget is voorzien voor de aankoop van medisch materiaal om de hulpverlening op peil te houden. Om ervoor te zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt en om toe te zien op een efficiënte inzet, krijgt Rode Kruis Vlaanderen een jaar de tijd om de noodhulp te verdelen. (Belga)