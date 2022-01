'Er is een hoge nood aan water', zegt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern over de situatie op het eiland Tonga. Het is erg moeilijk communiceren een dag na de vulkaanuitbarsing. 'Het is geen veilige en stabiele omgeving voor vliegtuigen om te landen.

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland zei op een persconferentie op zondag (plaatselijke tijd) dat Australië, Fiji en Nieuw-Zeeland reddingsoperaties voor Tonga voorbereiden. De asoverschot zou het grootste probleem zijn. Ze zei dat er voornamelijk behoefte aan drinkwater is, maar het is 'geen veilige en stabiele omgeving voor vliegtuigen om te landen.' Maandag zou de eerste vlucht kunnen vertrekken.

Het tsunamialarmcentrum voor de regio van de Stille Oceaan (PTWC) communiceerde om 4 uur Belgische tijd dat de dreiging van een tsunami voorbij is. Wel blijven lichte veranderingen van het zeeniveau gedurende enkele uren nog mogelijk.

Tijdens de persconferentie verwees Ardern vaak naar de sterke familiale en culturele banden tussen Nieuw-Zeeland en de kleine eilandstaten in het Zuiden van de Stille Oceaan. Ze verwees ook naar parlementairen met familielinks naar Tonga. Volgens de laatste bevolkingscensus van 2013 zijn 7,4 procent van de Nieuw-Zeelandse bevolking Pacific Islanders. Tweederde van hen is evenwel in Nieuw-Zeeland geboren. Ongeveer 20 procent hebben hun herkomst van Tonga.

Eerder liet ze via Instagram weten dat de toestand in Tonga 'zorgwekkend' is. 'De onderwatervulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit en veroorzaakte tsunami-waarschuwingen in Nieuw-Zeeland en veroorzaakte grote golven op verschillende eilanden in de Stille Zuidzee, waar beelden op sociale media te zien waren hoe golven tegen huizen aan de kust sloegen.'

De vulkaan, die ongeveer 65 km ten noorden van Nuku'alofa ligt, veroorzaakte een tsunami-golf van 1,2 meter hoog. Tsunami-golven van 83 cm werden geregistreerd door meters in de Tongaanse hoofdstad Nuku'alofa en twee meter hoge golven werden waargenomen in Pago Pago, de hoofdstad van Amerikaans-Samoa, zei het Pacific Tsunami Warning Center. Er zijn geen directe meldingen van slachtoffers.

Wonder of Science reconstrueerde de vulkaanuitbarsting via satellietbeelden.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

