Australië is aan het nieuwe jaar begonnen met minder spectaculair vuurwerk dan andere jaren, dat slechts zeven minuten duurde en bovendien voor een televisiepubliek werd afgestoken. Sydney zag er klokslag middernacht als een spookstad uit.

Dranghekken blokkeerden de toegang tot de waterkant en de politie hield iedereen tegen die naar de plekken wou gaan waar anders tot een miljoen mensen bijeen troepen om naar het vuurwerk te kijken. Premier Scott Morrison zwaaide de Australiërs lof toe omdat ze het in de pandemie beter deden dan om het even welk ander land in de wereld. Australië heeft momenteel 215 coronagevallen, met 25 nieuwe gevallen die op 31 december geregistreerd werden en 23 mensen in het ziekenhuis. Het land telde in 2020 909 sterfgevallen door het virus.