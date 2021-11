Het parket-generaal in Frankrijk heeft maandag vijf jaar cel waarvan één jaar effectief gevorderd tegen François Fillon. De voormalige Franse premier wordt verdacht van gesjoemel met de aanwerving van een parlementaire medewerker.

De rechtse politicus François Fillon was de topfavoriet voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017. Maar zijn campagne ontspoorde nadat bekendraakte dat hij zijn vrouw Penelope Fillon jarenlang onterecht met overheidsgeld zou hebben betaald, door haar een nepbaan te geven als parlementaire medewerker. Vorig jaar werd hij daarvoor tot vijf jaar cel veroordeeld, maar Fillon ging in beroep.

Het parket-generaal in Frankrijk vorderde maandag vijf jaar cel waarvan één jaar effectief en een boete van 375.000 euro tegen Fillon. Tegen zijn vrouw vorderde hij een celstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 100.000 euro.

