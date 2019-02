Italië wil praten met Frankrijk nadat Macron ambassadeur terugroept

'We zijn volkomen bereid om president (Emmanuel) Macron en de Franse regering te ontmoeten', schreef Salvini, de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Lega in een verklaring. 'We houden ons beschikbaar voor vergaderingen op het hoogste niveau met de Franse overheid', schreef Di Maio, leider van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) op Facebook, terwijl de relaties tussen beide mannen eerder gespannen mag worden genoemd.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte, momenteel op bezoek in Libië, suste de gemoederen. 'De betrekkingen tussen onze twee landen zijn zo oud dat elke misstap, zelfs institutioneel, te overwinnen is', meent hij. 'Ik ben ervan overtuigd dat de situatie snel zal opklaren'.

'We willen met niemand ruziemaken, polemieken interesseren ons niet: we zijn praktische mensen en verdedigen de belangen van de Italianen', schreef Salvini. 'Het Franse volk is onze vriend en onze bondgenoot. President Macron heeft de Italiaanse regering vaak genoeg om politieke redenen aangevallen wat betreft de Europese Unie. Dit heeft nooit het gevoel van vriendschap tussen onze landen ondermijnd en dat zal ook nooit gebeuren', voegde Di Maio eraan toe.

Gele hesjes

De jonge leider van de M5S verdedigde zijn beslissing om afgelopen maandag in de Franse hoofdstad een gesprek te voeren met 'gele hesjes', volgens Parijs 'een nieuwe en onaanvaardbare provocatie'. 'Ik claim het recht op dialoog met andere politieke krachten die het Franse volk vertegenwoordigen', zei hij, verwijzend naar de relaties tussen de regeringspartij LREM van Macron en de Democratische Partij, die momenteel in de oppositie zit in Rome.

De bijeenkomst was 'geen provocatie van de huidige Franse regering, maar een belangrijke ontmoeting met een politieke macht waarmee we veel vorderingen delen, te beginnen met de vraag naar directe democratie', benadrukte hij. Maar de twistpunten met Frankrijk blijven bestaan, zegden beide politici. Salvini, minister van Binnenlandse Zaken, sprak over 'drie fundamentele kwesties': de deportatie van migranten aan de Franse grens, de 'terroristen' van extreemlinks die ondanks een veroordeling in Italië in Frankrijk zijn geïnstalleerd, en de 'ergerlijke' controles, die ervoor zorgen dat wernemers in de grensstreek uren verliezen.

Di Maio, minister van Economische Ontwikkeling, sprak van zijn kant over de aanpak van 'de problemen die Europa op rekening van Italië schrijft, zoals immigratie', en vindt dat de ontwkkeling van de economie in de Afrikaanse landen 'moet worden aangemoedigd en niet vertraagd'.

De afgelopen weken heeft de M5S kritiek geuit op de CFA-frank, de munteenheid die gebruikt wordt in twaalf voormalige Franse koloniën en in 'Frankrijk wordt gedrukt'.

Di Maio en Salvini hebben onverwacht hun steun uitgesproken voor de Franse 'gele hesjes'. 'Verzwak niet! ', zei de eerste. 'Hoe sneller hij (Macron) opstapt, hoe beter', benadrukte de tweede.