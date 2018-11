Italië past omstreden begroting niet aan

Premier Giusseppe Conte heeft via zijn kantoor laten weten dat er niet wordt getornd aan de groei- en begrotingsdoelstelling voor volgend jaar. Dat zal ook staan in een brief die naar Brussel gaat.

Rome heeft formeel tot en met dinsdag de tijd om een herziene begroting in te leveren bij de Europese Commissie. Eerder op de dag benadrukte vicepremier Matteo Salvini al aan zakenkrant Il Sole 24 Ore dat de Italianen niet zomaar de begroting aanpassen 'enkel en alleen aan omdat Brussel ons wat brieven stuurt'.

Als Rome geen of onaanvaardbare nieuwe cijfers stuurt, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten waarin boetes tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen worden opgelegd. Naar verwachting maakt ze op 21 november haar volgende stappen bekend.