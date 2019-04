Italië is volgens de Verenigde Naties het eerste land sinds het begin van nieuwe gevechten in Libië dat vluchtelingen uit het door burgeroorlog verscheurde land laat evacueren. De 146 mannen en vrouwen arriveerden maandag met het vliegtuig op een militaire luchthaven in de omgeving van Rome.

at deelde de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR mee. 'Het is van het grootste belang dat andere landen soortgelijke operaties van ruimhartigheid ondernemen', zei VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Filippo Grandi.

De evacuatie is samen met het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken en de Italiaanse autoriteiten gecoördineerd. Onder de migranten bevonden zich 46 kinderen, die van hun families gescheiden raakten. De mensen zijn afkomstig uit Ethiopië, Eritrea, Somalië, Soedan en Syrië.

Libië is een transitland voor duizenden migranten. De vluchtelingen leefden er al voor de nieuwe gevechten uitbraken in kampen in vaak onmenselijke toestanden. Nu worden meer dan 3300 mensen in de kampen door de gevechten onmiddellijk bedreigd, stelt de UNHCR.

De populistische regering in Rome, met op kop de rechtste minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, staat eigenlijk bekend om haar harde migrantenbeleid. Ze ondersteunen de Libische kustwacht bijvoorbeeld om bootvluchtelingen terug te brengen naar Libië. Italië heeft eerder echter al migranten via een humanitaire corridor uit Libië opgenomen.

De Libische generaal Haftar had zijn troepen eerder deze maand laten optrekken naar Tripoli. Daar heeft de door de VN gesteunde regering van premier Fayez al-Sarraj haar zetel. Haftar is gelieerd met het parlement in Oost-Libië, dat wordt beschouwd als een tegenregering. Er zijn momenteel vooral in de zuidelijke gebieden en buitenwijken van Tripoli hevige gevechten.