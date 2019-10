De Italiaanse autoriteiten hebben maandagavond toestemming gegeven aan het reddingsschip Ocean Viking om de 176 migranten aan boord in de haven van Taranto, in het zuiden van het land, te laten ontschepen.

Dat meldt de ngo SOS Méditerranée via Twitter. 'Wij zijn opgelucht dat de 176 overlevenden zonder onnodig wachten op een veilige plaats van boord kunnen gaan', aldus de hulporganisatie.

Het reddingsschip Ocean Viking wordt beheerd door de ngo en door Artsen Zonder Grenzen. De migranten werden afgelopen weekend door het humanitaire schip gered op de Middellandse Zee, hoofdzakelijk voor de kust van Libië. Allen zaten ze in diverse rubberbootjes.

SOS Méditerranée vroeg daarop aan de Europese Unie om voor het schip een (Europese) aanmeerplaats aan te duiden. De Libische autoriteiten hebben aanvankelijk Tripoli aangeboden als aanmeerplaats, maar die optie had de organisatie geweigerd, verwijzend naar het internationale recht, 'volgens hetwelke geen enkele Libische haven veilig is'.

Ondanks herhaaldelijke inspanningen bestaat er in Europa geen verdeelmechanisme voor bootvluchtelingen. Vooral Italië en Malta dringen erop aan dat ze over andere EU-landen verdeeld worden. Private schepen met migranten aan boord moeten daarom steeds langer op zee wachten voor ze kunnen aanleggen in een haven.