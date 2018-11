Italie dreigt 'Europese activiteiten te blokkeren' na nieuwe migrantenrel met Malta

'We hebben bewezen dat we onze grenzen kunnen verdedigen en we zullen tonen dat we, eventueel, ook de Europese budgetten en activiteiten kunnen blokkeren als Europa en bepaalde landen blijven spotten met de Italianen', zei Salvini zondag in Milaan.

Salvini reageerde op een hevige woordenwisseling die hij zaterdag had met de Maltese regering. Hij beschuldigde Malta ervan dat het migranten op de Middellandse Zee heeft geholpen om Italië te bereiken. De Maltezen hebben dertien opvarenden van een boot reddingsvesten, water en een kompas gegeven, zei de minister.

Volgens een bron bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zou de boot vrijdag gearriveerd zijn op het eiland Lampedusa, nadat het 's nachts door een Italiaans vliegtuig was opgemerkt in de Maltese reddingszone. Op Lampedusa zouden de migranten hebben verteld over de zaak en die getuigenissen zouden volgens de bron geloofwaardig zijn geweest.

Volgens zijn Maltese ambtgenoot Michael Farrugia zou Salvini echter moeten 'begrijpen dat de boten op zee niet steeds in moeilijkheden zijn en niemand kan verhinderen dat mensen in de reddingszone hun tocht voortzetten als ze niet gered willen worden'. Farrugia voegde eraan toe dat Italië verzaakt aan zijn internationale plichten en conventies over de reddingszones.