Italië bereid om opvarenden Open Arms onder voorwaarden naar Spanje te brengen

De Italiaanse regering is bereid om de migranten die zich aan boord bevinden van het reddingsschip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms met de kustwacht naar Spanje te brengen. In ruil wil Rome echter dat de regering in Madrid het schip de Spaanse vlag ontneemt.

Het reddingsschip Open Arms voor de kust van Lampedusa, Italië © Belga