De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft zaterdag beloofd om zich 'koppig' op te stellen in de discussie met de Europese Commissie over de Italiaanse overheidsfinanciën.

'Volgende week zal ik in Brussel zeggen: "laat ons doen wat de Italianen willen dat we doen: minder belastingen en meer jobs". En als ze daar neen tegen zeggen, dan zullen we wel zien wie het koppigst is', zo verklaarde hij tijdens een politieke bijeenkomst in de stad Potenza.

De extreemrechtse politicus is er ook van overtuigd 'dat Europa onze wens respecteert om te groeien en om belastingen af te bouwen'. De Europese Commissie had woensdag een brief naar de Italiaanse regering gestuurd met de vraag om 'verduidelijkingen' te geven over de verslechtering van de openbare financiën. In een reactie had minister van Financiën Giovanni Tria al het economische beleid van Italië verdedigd, al gaf hij ook wel toe dat de regering haar begrotingsdoelstelling vorig jaar niet had gehaald.

Volgende week buigen de eurocommissarissen zich over de Italiaanse begroting. Verwacht wordt dat ze de lidstaten gaan voorstellen om een procedure te openen. Blijft Italië weigeren om de schuld af te bouwen, dan kan het in theorie verplicht worden om een bedrag van 0,2 procent van zijn bbp, of zo'n 3,5 miljard euro, op een renteloze rekening te parkeren. Het zou de eerste keer zijn dat een land bestraft wordt omwille van een oplopende schuldenberg.