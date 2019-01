Italiaanse regeringsleden zeggen Franse gele hesjes hun volle steun toe

'Gele hesjes, niet toegeven of verslappen', schrijft vicepremier Luigi Di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging op de blog van zijn partij. 'Ik steun de eerlijke burgers die protesteren tegen een president die tegen zijn volk in, regeert', zegt Matteo Salvini, ook vicepremier in de Italiaanse regering en kopstuk van de radicaal-rechtse Lega.