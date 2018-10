Italiaanse regering haalt migranten weg uit gastvrij dorp na arrestatie burgemeester

De gemeente in Calabrië, in het zuiden van Italië, geldt al jaren als een bijzonder gastvrije plaats en een model voor integratie van migranten. Maar de burgemeester werd begin deze maand opgepakt, omdat hij ervan verdacht wordt hulp te hebben verschaft bij illegale immigratie.

De burgemeester Domenico Lucano zou schijnhuwelijken hebben opgezet tussen inwoners van zijn gemeente en buitenlandse vrouwen, zodat die een verblijfsvergunning konden krijgen. De burgemeester kreeg huisarrest opgelegd.

Zowel de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, als de populistische Vijfsterrenbeweging reageerden al positief op zijn arrestatie. Hiermee komt een einde aan de immigratiebusiness, klonk het.

Riace, een dorpje van amper tweeduizend inwoners, werd jarenlang geconfronteerd met een leegloop doordat steeds meer jongeren naar de stad verhuizen. Onder burgemeester Lucano werden er honderden migranten binnengehaald. Zij konden terecht in de leegstaande huizen en moesten de lokale economie nieuw leven inblazen.

Maar dit soort projecten is een doorn in het oog van de Italiaanse regering. Die wil immers niet dat andere verlaten dorpen in Italië hier een voorbeeld aan zouden nemen. Minister Salvini verkiest migranten onder te brengen in grote asielcentra. De verhuis uit Riace start volgende week, zei hij zaterdag.

Burgemeester Lucano werd twee jaar geleden door het magazine Fortune uitgeroepen als één van de honderd meest invloedrijke mensen van het jaar. Zijn project diende als inspiratie voor een fictiedocumentaire van Wim Wenders.