Een rechtbank op het Italiaanse eiland Sardinië heeft de procedure tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont opgeschort in afwachting van een Europese beslissing over diens parlementaire onschendbaarheid. Dat heeft zijn Italiaanse advocaat Agostinangelo Marras maandag na afloop van de zitting meegedeeld.

Puigdemont werd op 23 september in het stadje Alghero op Sardinië opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel. De hoorzitting voor het hof van beroep in Sassari ging maandag over de vraag of Puigdemont door Italië moet worden overdragen aan Spanje. De drie rechters van het hof moesten een oordeel vellen over de geldigheid van dat aanhoudingsbevel.

Het Spaanse hooggerechtshof wil de 58-jarige berechten voor het illegale onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 en de daaropvolgende mislukte afscheiding van Catalonië van Spanje.

Het Europees Parlement had de immuniteit van Puigdemont in maart op verzoek van Spanje opgeheven. Maar de Catalaanse separatist had vrijdag een verzoek ingediend om zijn onschendbaarheid terug te krijgen. Er loopt een beroepsprocedure bij het Hof van Justitie.

Zowel het openbaar ministerie als de verdediging van Puigdemont hadden daarom gevraagd om een beslissing uit te stellen tot er meer duidelijkheid kwam over de eventuele onschendbaarheid van de politicus. De rechters hebben die redenering gevolgd. "De zaak is nog niet afgesloten, maar wel opgeschort", zo verklaart advocaat Marras.

