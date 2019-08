De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdagavond zijn ontslag ingediend bij president Sergio Mattarella. Dat zeggen officiële bronnen. De aftredende regeringsleider moet nu de lopende zaken afhandelen.

De Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte kondigde in een debat in de Senaat dinsdagmiddag het einde aan van de regering van de rechts-populistische Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging afgekondigd. 'De huidige crisis ondermijnt onvermijdelijk de activiteiten van de regering, die hier eindigt', zei Conte dinsdag in de Senaat in Rome. Na het debat diende hij zijn ontslag in bij president Sergio Mattarella.

De rechts-populistische binnenlandminister Matteo Salvini stortte twee weken geleden de regering in een crisis. Salvini eist snel nieuwe verkiezingen, ook al zocht hij recent weer toenadering tot zijn geplaagde coalitiepartner. In de peilingen is de Lega, die een harde anti-immigratiekoers vaart, met voorsprong de sterkste partij.

Conte uitte zware beschuldigingen tegen Salvini. Zijn beslissing om de coalitie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging op te zeggen, is objectief beschouwd 'zwaarwichtig' voor het land en uitsluitend terug te voeren tot Salvini's eigen persoonlijke belangen. Conte beschuldigde Salvini van 'politiek opportunisme'. De crisis is schadelijk voor het land.

De Lega en de Vijfsterrenbeweging zitten nu iets meer dan een jaar in het zadel. De voorbije maanden diepten de meningsverschillen tussen de twee partijen uit. Terwijl de Lega het in de peilingen steeds beter deed, ging de Vijfsterrenbeweging achteruit. Bij nieuwe verkiezingen dreigt een nederlaag voor de populistische partij.

Toch kan de Vijfsterrenbeweging, samen met de sociaaldemocraten van de Partito Democratico (PD) in de oppositie, Salvini's plannen voor snelle nieuwe verkiezingen doorkruisen. Ze onderzoeken de mogelijkheid om samen Salvini en zijn Lega te lozen. Hoe zo'n pact eruit zou zien, is nog koffiedik kijken. Beide partijen leefden tot nu toe op gespannen voet.

Van zodra Conte zijn ontslag ingediend heeft bij de president, is die aan zet. Hij moet beslissen over de volgende stappen. Verwacht wordt dat hij eerst laat onderzoeken of er in het parlement een meerderheid is voor een nieuwe regering. Als dat niet zo, is kan hij het parlement ontbinden en ligt de weg naar nieuwe verkiezingen open.

Salvini zelf ging al in de tegenaanval op Conte. 'Ik zou alles net hetzelfde weer opnieuw doen, met de grote kracht van een vrij man', zei hij in de Senaat. Hij wil al in oktober nieuwe verkiezingen. 'Ik ben niet bang voor het oordeel van de Italiaan.'