De conservatieve partij Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi overweegt een fusie met de rechtse partij Lega van Matteo Salvini, zo berichtten Italiaanse media zaterdag. Beide partijen maken deel uit van de huidige technocratische regeringscoalitie van premier Mario Draghi.

De geruchten over een op handen zijnde samenwerking tussen Forza en Lega volgen een week na de vorming van een nieuwe centrumrechtse fractie in het parlement, genaamd Coraggio Italia. 'In een constructieve sfeer hebben we een mogelijke federatie van centrumrechtse krachten besproken', twitterde Berlusconi vrijdag na een onlinepartijberaad.

Gesprekken over een eventuele samenwerking tussen Forza en Lega zouden midden volgende week plaatsvinden. Bronnen binnen Lega benadrukken dat een mogelijke fusie geen 'annexatie' door het grotere Forza zou zijn, maar een bundeling van de krachten.

De rechtse oppositiepartij Fratelli d'Italia zou niet deelnemen. Volgens Forza Italia zou deelname van de uiterst rechtse partij van Giorgia Meloni het nieuwe blok kunnen beschadigen.

