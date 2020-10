Italiaanse oppositieleider Salvini voor rechter verschenen wegens vasthouden migranten

De Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini is zaterdag voor een rechtbank in Sicilië verschenen wegens het illegaal vasthouden van meer dan honderd migranten toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was. Het ging zaterdag om een eerste hoorzitting.

Het Italiaanse gerecht wil de politicus van de rechtspopulistische Lega vervolgen omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het illegaal vasthouden van 131 migranten op het reddingsschip Open Arms op de Middellandse Zee toen hij minister was. Salvini zou in augustus 2019 de ontscheping vertraagd hebben van mensen die door de Spaanse ngo Open Arms waren gered. Het parket beschouwt zijn optreden als machtsmisbruik en kidnapping. De Italiaanse Senaat hief eind juli de onschendbaarheid van Salvini op. Hij verscheen zaterdag voor een rechter in de Siciliaanse stad Catania voor een hoorzitting. De rechter moet oordelen over de gegrondheid van de beschuldigingen van 'machtsmisbruik en ontvoering van personen'. De zaak werd zaterdag uitgesteld naar 20 november. Bij een veroordeling kan Salvini tot vijftien jaar cel krijgen. Ook hangt hem een tijdelijk verbod op politieke activiteiten boven het hoofd. 'Ik ben kalm en sereen. Ik denk niet dat ik een wet heb overtreden', reageerde Salvini vrijdag op Twitter. Lees ook Italiaanse Senaat zet licht op groen voor vervolging Salvini Opnieuw gerechtelijk onderzoek tegen Salvini wegens zijn vluchtelingenbeleid