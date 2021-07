De Italiaanse kustwacht heeft verschillende mensen wegens hun slechte gezondheidstoestand van het reddingsschip Sea-Watch 3 gehaald. Dat heeft de hulporganisatie Sea-Watch zaterdag bekendgemaakt. De bemanning van het schip had Malta en Italië enkele uren eerder nog om hulp gevraagd.

Het reddingsschip had vrijdag bijna 100 migranten in nood opgepikt uit de Middellandse Zee. Daarbij bevonden zich ook kinderen die jonger waren dan zes jaar en mensen die brandwonden hadden over het hele lichaam.

Sea-Watch is een van de particuliere hulporganisaties die in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee migranten probeert te redden die in nood raken bij een poging om Europa te bereiken. Een andere particuliere hulporganistie in het gebied, SOS Méditerranée, wist zaterdag bij verschillende reddingsacties 175 migranten aan boord van het schip Ocean Viking te brengen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste helft van 2021 minstens 1.146 mensen om het leven gekomen toen ze via de Middellandse Zee probeerden in Europa te geraken.

Het reddingsschip had vrijdag bijna 100 migranten in nood opgepikt uit de Middellandse Zee. Daarbij bevonden zich ook kinderen die jonger waren dan zes jaar en mensen die brandwonden hadden over het hele lichaam. Sea-Watch is een van de particuliere hulporganisaties die in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee migranten probeert te redden die in nood raken bij een poging om Europa te bereiken. Een andere particuliere hulporganistie in het gebied, SOS Méditerranée, wist zaterdag bij verschillende reddingsacties 175 migranten aan boord van het schip Ocean Viking te brengen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste helft van 2021 minstens 1.146 mensen om het leven gekomen toen ze via de Middellandse Zee probeerden in Europa te geraken.