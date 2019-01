Italiaanse burgemeesters verzetten zich tegen anti-immigratiewet van Matteo Salvini

De centrumlinkse Orlando verklaarde donderdag op de Italiaanse openbare radio dat hij 'de toepassing van de wet die betrekking heeft tot de bevoegdheden van gemeenten verwerpt'. 'Het is een onmenselijke tekst omdat hij de rechten van de mens schendt en het is een criminogene tekst omdat hij mensen die legitiem op ons grondgebied zijn, illegaal maakt', aldus de Siciliaan.

In november nam Salvini een controversiële wetsvoorstel aan dat het immigratiebeleid van Italië sterk aanscherpt. De belangrijkste maatregel is dat humanitaire verblijfsvergunningen geschrapt worden. Die werden tot nu toe verleend aan kwetsbare mensen, gezinnen en alleenstaande vrouwen met kinderen. Daardoor kunnen de gemeenten niet langer een identiteitskaart uitreiken of mensen inschrijven bij de nationale gezondheidsdienst, wat nodig is om bijvoorbeeld een beroep te kunnen doen op een huisarts.

Verschillende collega's van Orlando volgen zijn voorbeeld. Onder hen zijn de linkse burgemeesters van Napels en Firenze, maar ook de burgemeester van Parma, Federico Pizzarotti. Hij stapte eerder uit de Vijfsterrenbeweging (M5S), de populistische partij die samen met de rechtspopulistische Lega aan de macht is.