In het zondag begonnen referendum over het verlagen van het aantal zetels in het Italiaanse parlement lijkt 'ja' het te hebben gehaald, zo blijkt maandag uit exitpolls voor de staatsomroep RAI.

De Vijfsterrenbeweging binnen de centrumlinkse coalitie van premier Giuseppe Conte wil het aantal parlementszetels van 945 tot 600 terug te schroeven. In de kamer zakt het aantal van 630 naar 400, in de senaat van 315 naar 200. Voorstanders van de operatie hopen zo te besparen en dat het parlement efficiënter wordt.

Zondag startte het referendum. Er waren 51,6 miljoen mensen stemgerechtigd. Uit de eerste prognoses bleek dat 60 tot 64 procent 'ja' stemde, tegen 36 tot 40 procent 'neen'. Op het eindresultaat is het langer wachten.

Er waren zondag en maandag ook regionale en lokale verkiezingen in Italie in zeven van de twintig regio's. De stembusgang was de eerste belangrijke test voor de regering van eerste minister Giuseppe Conte sinds het begin van de pandemie in februari.

In een aantal belangrijke gebieden strijden de centrumlinkse coalitie van premier Giuseppe Conte en de extreemrechtse oppositie van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini nek aan nek, zo blijkt uit de eerste prognoses.

Een duidelijke zege is er wel voor Luca Zaia, een opkomende politicus binnen de Lega van Salvini, in de noordelijke regio Veneto. Hij zou er voorlopig meer dan 70 procent van de stemmen halen. (Belga)

